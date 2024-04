Il Clandestino: intervista con Edorardo Leo e Rolando Ravello, protagonista e regista della serie che debutta stasera su Rai1

Anticipazioni TV

Al via questa sera 8 aprile su Rai1 la prima di sei puntate de Il Clandestino, serie crime comedy con Edoardo Leo per la regia di Rolando Ravello.

Va in onda questa sera alle 21:30 su Rai1 la prima puntata della serie Il Clandestino, una crime comedy che terrà compagnia agli spettatori della TV generalista per sei serate, con due episodi per ogni appuntamento. La serie racconta la storia di Luca Travaglia, ex ispettore capo dell’antiterrorismo, si dimette dalla Polizia dopo un attentato che è costato la vita alla sua donna e l’uso delle gambe al più giovane dei suoi agenti. Non riuscendo a perdonarsi per l’accaduto, Travaglia lascia Roma e si trasferisce a Milano, dove tira avanti facendo il buttafuori nelle discoteche. Vive in un minuscolo loft all’interno di un’officina meccanica gestita da Palitha, un intraprendente cingalese trapiantato con la moglie a Milano. Il giorno in cui Palitha, suo malgrado, finisce nei guai, Travaglia decide di aiutarlo. Ed è l’inizio di un percorso che lo porta, a bordo di un improbabile carro attrezzi e insieme a Palitha, con cui fonda la più improbabile delle agenzie investigative, a scoprire una Milano diversa e sconosciuta, dai mille volti, e dalle mille lingue.

Creata da Ugo Ripamonti e Renato Sannio, scritta da Ugo Ripamonti, Renato Sannio e Michele Pellegrini per la regia di Rolando Ravello, Il Clandestino è una coproduzione Rai Fiction - Italian International Film, prodotta da Fulvio e Paola Lucisano. Del cast fanno parte Edoardo Leo veste i panni e la complessa personalità di Luca Travaglia, Hassani Shapi, Alice Arcuri, Fausto Maria Sciarappa, Lavinia Longhi, Mattia Mele, Michele Savoia, Isabella Mottinelli, Tia Architto e Simone Colombari.

"Nella serie "Il Clandestino", racconta il regista Rolando Ravello, "torno a parlare, ancora una volta, di coloro che, a torto, vengono considerati gli ultimi in questo mondo e che invece sono gli unici che mi sembra conservino l’elemento radicale e fondante di ciò che l’uomo ha di buono: l’empatia".

Il Clandestino: trama della Prima Puntata

Episodio 1 - La piccola Milano

Dopo un attentato l'ex-agente Travaglia si trasferisce a Milano. L'uomo ricomincia facendo il bodyguard e conosce Palitha, un meccanico, che gli propone di aprire un'agenzia investigativa.

Episodio 2 - Milano calibro 9x19

L'agenzia "Il Clandestino" ha il primo incarico: uno spedizioniere vuole indagare sulla morte di un dipendente ucciso per rapina. Intanto Luca continua come guardia del corpo per Carolina.

Il Clandestino: Intervista con Edoardo Leo e Rolando Ravello

In occasione della presentazione de Il Clandestino presso la sede Rai di Viale Mazzini a Roma, abbiamo avuto modo di fare un paio di domande al protagonista e al regista della serie. Qui sotto potete vedere la nostra video intervista con Edoardo Leo e Rolando Ravello.