If you Love: Che cos'è il simit? Tutto su questo tipico cibo turco

In una delle scorse puntate andate in onda su Canale 5 di If you Love, il giorno in cui sono andati a riprendere Ilter, che aveva da poco lasciato la villa, Ates, Leyla ed i bambini gli hanno portato qualcosa per fare colazione insieme, tra cui qualche simit. Ma di che cosa si tratta? Com'è fatto questo tradizionale cibo turco? Ecco tutto quello che c'è da sapere!

If you Love: Ates, Leyla e bambini vanno a "riprendersi" Ilter!

In una delle puntate di If you Love andate in onda in questi giorni, abbiamo assistito all'addio di Ilter: quest'ultimo, scoperta la verità sulla banda di Yakup, sentendosi pugnalato alle spalle, ha deciso di lasciare la villa per tornare a casa sua, provocando grande sconforto generale. Ates e Leyla, consci di quanto sia preziosa la presenza di Ilter nelle vite di tutti loro, e specialmente in quelle dei bambini, sono andati a trovarlo proprio con questi ultimi per spronarlo a cambiare idea. Così, i due sono andati a fargli visita di mattina insieme a Ilgaz, Aydos e Berit, e portandogli la colazione; tra i cibi che avevano con loro, c'erano anche i simit, tanto desiderati dai ragazzini, soprattutto dalla più piccola. Ma di che cosa si tratta?

If you Love: Origine del simit

Il termine simit deriva dall'arabo samid, traducibile come pane bianco, o farina fine. Si tratta di una pasta lievitata a forma di ciambella ricoperta da semi di sesamo sulla crosta. Questo particolare cibo è stato inventato circa 500 anni fa sotto l'Impero Ottomano, e progressivamente si è diffuso nei Balcani. Attualmente è noto che il simit era presente ad Istanbul già nel 1525, ed il viaggiatore Evliya Celebi lasciò scritto che nella suddetta città c'erano circa 70 panetterie di simit nel 1600. Così, anno dopo anno, questa ciambella ha iniziato a diffondersi in tutte le sue diverse varianti.

If you Love: Che cos'è il simit?

Gli ingredienti per preparare il simit sono: acqua, farina, lievito, burro, sale e sesamo; alla volte anche l'ararot, ossia la farina di Maranta arundinacea. L'impasto di pasta lievitata, simile a quello del bretzel, viene arrotolato fino a formare dei salsicciotti che poi vengono chiusi ad anello; a questo punto, la ciambella viene immersa per mezzo minuto nell'acqua bollente, cosparsa di sesamo ed infine cotta al forno. La doppia consistenza del simit è la sua caratteristica principale: croccante fuori e morbido dentro. Tuttavia, ci sono delle varianti in ogni regione. Inoltre, questo alimento viene generalmente consumato con il tè nero oppure con il formaggio, in alcune zone con le uova soda oppure con lo yogurt, e a qualsiasi ora del giorno. In linea di massima, si possono acquistare dai venditori ambulanti che trasportano un carrello o che hanno un vassoio in testa.

