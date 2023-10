I Bastardi di Pizzofalcone: Stasera su Rai1 la Seconda Puntata della Quarta Stagione

Anticipazioni TV

Prosegue il duro lavoro de I Bastardi di Pizzofalcone nella puntata di questa sera 30 ottobre su Rai1.

Va in onda stasera lunedì 30 ottobre alle 21:25 su Rai1 il secondo episodio della quarta stagione de I Bastardi di Pizzofalcone. Ricorderete che la terza stagione si era conclusa con l'ispettore Lojacono legato e insanguinato. Con l'inizio della quarta stagione siamo finalmente in grado di conoscere quale siano state le conseguenze di quella vicenda che hanno coinvolto il personaggio interpretato da Alessandro Gassmann.

Quelle immagini finali non erano nulla rispetto a quello che attende Lojacono, chiuso in un hangar deserto e torturato: che cosa gli è successo? Chi lo ha rapito e perché? Quale sarà il destino che gli toccherà in sorte? Rocco Squillace, un misterioso nemico del passato, ha deciso di vendicarsi. E la sua vendetta è più crudele della morte: Lojacono è condannato a essere solo e reietto, accusato di corruzione, senza più la possibilità di contattare le persone a lui più care. Squillace lo minaccia di ammazzare la figlia Marinella, se solo si avvicina a lei o ai colleghi di Pizzofalcone. Imbottito di stupefacenti e abbandonato al suo destino, Lojacono sarà costretto a una vita ai margini, mentre tutti piangono la sua morte.

In preda al delirio e al dolore dell'astinenza, Lojacono farà di tutto per rimettersi in piedi in un viaggio ai confini della legge.

Tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni (editi da Einaudi Stile Libero), la quarta stagione della serie si compone di quattro episodi per quattro prime serate tv con la regia di Monica Vullo e Riccardo Mosca. Il primo episodio di questa coproduzione tra Rai Fiction e Clemart è già disponibile in anteprima streaming su RaiPlay. Oltre a Gassman, nel cast troviamo Carolina Crescentini (Laura Piras), Antonio Folletto (Aragona), Tosca D’Aquino (Ottavia), Massimiliano Gallo (Commissario Palma), Gianfelice Imparato (Pisanelli), Simona Tabasco (Alex Di Nardo), Gennaro Silvestro (Francesco Romano), Serena Iansiti (Rosaria Martone), Paolo Sassanelli (Squillace) e Ninni Bruschetta (Caruso).

I Bastardi di Pizzofalcone: la trama del secondo episodio di lunedì 30 ottobre 2023

Un nuovo efferato omicidio sconvolge il quartiere di Pizzofalcone. Nel suo negozio, su un letto di tulipani, viene ritrovato in una pozza di sangue il noto fioraio Savio Niola. Le indagini si attivano subito battendo ogni pista possibile e impegnando una squadra che sembra essere tornata unita come quella di un tempo. Intanto, la Procura continua ad indagare sulla scomparsa di Lojacono, che secondo alcuni documenti sarebbe collegata a una collaborazione dell’Ispettore con la criminalità organizzata.

