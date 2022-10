Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di questa sera

Anticipazioni TV

Oggi, lunedì 31 ottobre 2022, andrà in onda il tredicesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip.

Stasera, lunedì 31 ottobre, in prima serata su Canale 5, tredicesimo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini affiancato da Orietta Berti, Sonia Bruganelli e Giulia Salemi.

Giaele De Donà sempre più vicina ad Antonino Spinalbese. La donna non ha mai nascosto di vivere il suo matrimonio con grande libertà, in accordo con il partner, e ora sembra essere molto attratta dal giovane imprenditore. Ma l’interesse è reale o solo mosso da un sentimento di vendetta preventivo nei confronti del marito che fuori dalla Casa potrebbe essere coinvolto in qualche flirt? Insomma, il fascino di Antonino – che stasera racconterà più nel dettaglio la sua storia personale - sembra aver colpito ancora.

A proposito di rapporti ravvicinati, quello tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria è molto tormentato. Nonostante la grande complicità che si è instaurata tra i due, spesso si ritrovano a discutere con toni per nulla amorevoli. Ad allietare però la serata di Antonella ci sarà una sorpresa. E non sarà l’unica: il Gf Vip ha qualcosa in serbo per Charlie Gnocchi.

Infine, arriverà il verdetto del televoto che coinvolge Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e Pamela Prati. Chi sarà la preferita del pubblico?

L'appuntamento con la tredicesims puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 in diretta su Canale 5.

