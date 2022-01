Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di questa sera, lunedì 24 gennaio 2022

Anticipazioni TV

Trentasettesimo appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Oggi, venerdì 21 gennaio 2022, trentaseiesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6, in onda questa sera a partire dalle 21.30 in diretta su Canale 5.

Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di questa sera

Stasera, venerdì 21 gennaio 2022, in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste.

Alex Belli torna nella Casa. L’ex concorrente di questa edizione di Gf Vip farà ritorno nel loft di Cinecittà dove ha trascorso circa tre mesi della sua vita e dove ora c’è una convivenza forzata tra la moglie Delia Duran e “l’amica speciale” Soleil Sorge. Nel corso della sua permanenza nel reality Delia ha comunicato di voler lasciare Belli perché si sente troppo ferita dai suoi comportamenti. Se la Duran è ostile all'attore, dall'altra parte Soleil continua a difenderlo e nei giorni scorsi ha rivelato di aver vissuto persino di "amore e passione" con l'ex gieffino. Tra i concorrenti si è tanto parlato del “triangolo Delia-Alex-Soleil”.

La Casa non sembra più divisa in due gruppi come nelle scorse settimane. La Sorge è sempre più sola e si è allontanata anche da Manila e Katia. Soprattutto con la Nazzaro ci sono molte incomprensioni irrisolte. Ci sarà un confronto tra loro?

Per l'ex Miss Italia questa sera ci sarà anche una sorpresa: riceverà infatti una sorpresa speciale dal compagno Lorenzo Amoruso.

Al televoto: Davide Silvestri, Federica Calemme, Jessica Selassié e Valeria Marini & Giacomo Urtis. Chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco?

L'appuntamento con la trentaseiesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 in diretta su Canale 5.

