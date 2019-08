Gordon Ramsay: Fuori Menù, dal 25 agosto su National Geographic

Anticipazioni TV

L'inedita serie di National Geographic segue le avventure per il mondo dello chef britannico, alla ricerca di nuovi sapori e ricette.

Domenica 25 agosto 2019 andrà in onda, alle 20,55, su National Geographic, Gordon Ramsay: Fuori Menù, una serie inedita dedicata alle scoperte gastronomiche in giro per il globo.

Gordon Ramsay: Fuori Menù, alla ricerca di nuovi sapori

Dal Perù al Laos, dal Marocco alle Hawaii fino alla Nuova Zelanda. La serie di National Geographic seguirà lo chef britannico (conosciuto per la sua partecipazione a Hell’s Kitchen e Masterchef), in un’avventura antropologica e gastronomica tra luoghi mozzafiato e sapori sconosciuti.

Ramsay entrerà in contatto con culture e tradizioni molto diverse fra loro, e avrà l’opportunità di assaggiare i piatti tipici di ogni posto e di scoprirne gli ingredienti. Per il celebre cuoco sarà l’occasione per conoscere nuove pietanze e la loro preparazione. Lo chef si cimenterà poi nella creazione di una ricetta che renda omaggio al Paese che ha visitato, in un vero e proprio incontro culinario.

Durante i sei episodi del programma, Ramsay farà trekking fra le foreste del Laos per cercare uova di formica, caccerà anguille in Nuova Zelanda usando solo le mani (come vuole l’antica tradizione Maori), si arrampicherà sulle pareti di un dirupo in Perù per assaggiare i vermi del cactus, una squisitezza del posto.

Gordon Ramsay: Fuori Menù andrà in onda domenica 25 agosto alle 20,55 su National Geographic.