Gloria: Sabrina Ferilli è una diva alla deriva pronta al riscatto, con l'inganno, nella nuova Fiction in arrivo su Rai1

Sabrina Ferilli torna protagonista su Rai1 con una serie sul mondo del cinema e dello spettacolo. Una serie autocritica e irriverente, che vede l'attrice nei panni di ex diva del cinema, pronta a riprendersi il posto che ritiene suo di diritto. Per farlo però dovrà usare un inganno. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

È stata presentata oggi, in conferenza stampa, la nuova Fiction Rai, Gloria. Sabrina Ferilli tornerà in prima serata su Rai1, lunedì 19, lunedì 26 e martedì 27 febbraio 2024, nelle vesti di una diva sul viale del tramonto ma che non vuole rinunciare alla sua fama. Per ottenere di nuovo il successo, sarà disposta a tutto anche a tormentare la sua famiglia e la sua assistente ma anche a imbrogliare.

Gloria: Sabrina Ferilli torna in prima serata su Rai1

La Fiction Gloria vede il grande ritorno di Sabrina Ferilli in prima serata su Rai1. L’attrice sarà protagonista di ben tre serate, per un totale di sei episodi, che andranno in onda il 19, il 26 e il 27 febbraio 2024 sulla rete ammiraglia della Rai e lo farà vestendo i panni di un personaggio divertente e tragicomico. Gloria è una diva sul viale del tramonto ma non si rassegna a perdere i suoi fan e a rimanere nell’ombra per lasciare spazio a personaggi più giovani e instagrammabili o tiktoktabili.

In Gloria emergerà un’autocritica della macchina televisiva alla macchina televisiva e allo spettacolo. Si farà ironia sui difetti del jet set, sul narcisismo – che a volte diventa patologico – degli artisti che non rinunciano a voler essere un qualcuno, nonostante i successi e nonostante il cambiamento dei tempi. La Fiction che vedremo su Rai1 dal prossimo lunedì, metterà in luce – con una grande risata finale catartica – certe realtà di adesso, lontane da quelle di un tempo e che a volte si fa fatica ad accettare o anche solo a capire.

E Gloria, la protagonista, è il chiaro esempio di chi proprio non vuole rinunciare al successo e che per averlo è disposta a sacrificare e tormentare chiunque le stia intorno, che sia il suo ex marito o la sua fedele assistente. E questo suo atteggiamento si scontra inevitabilmente con quello diverso e nuovo di sua figlia, di cui non apprezza la musica e che pensa non possa nemmeno pensare di calcare il palco di Sanremo. Ma nonostante questo, nonostante sia una donna a volte melodrammatica ed eccessiva – e molto spesso bugiarda – Gloria riesce a coinvolgere tutti e alla fine a farsi amare anche da chi ne vede i difetti, anche quelli meno evidenti.

In conferenza stampa, Sabrina Ferilli, felice di essere tornata su Rai1 con un progetto Rai, ha rivelato di essere molto contenta di interpretare questo personaggio ma di non sentirsi – rivelato con una simpatica battuta – per nulla una diva sulla via del tramonto e di non pensare nemmeno di arrivarci al tramonto. Accanto a lei in questo nuovo lavoro ci sono Massimo Ghini, compagno di molte avventure cinematografiche, Sergio Assisi, Emanuela Grimalda, Martina Lampugnani, Luca Angeletti, David Sebasti, Fiorenza D’Antonio, che abbiamo visto ne I Fantastici 5.

Gloria: ecco la Trama della Fiction in arrivo su Rai1

Gloria è una grande attrice, una diva del cinema italiano. Peccato però che sia stata dimenticata dal cinema e abbia iniziato a lavorare per la tv. Nonostante questo è rimasta fermamente convinta che il suo talento sia sprecato per le fiction e vuole tornare alla ribalta. Gloria non è certo una persona umile e pure in TV, sebbene la consideri un prodotto di serie B, spadroneggia senza grandi problemi. Poi però anche la TV sembra chiuderle le porte e si accorge che l’unica cosa per cui viene chiamata, sono spot pubblicitari scadenti, per creme alla bava di lumaca. L’attrice diventa una vera e propria furia e nulla sembra calmarla. La sua assiste Iole, fidata collaboratrice di una vita e forse sua più grande fan, tenta invano di rassicurarla e lo stesso fa Alex, il suo ex marito, ancora innamorato di lei. Poi però la svolta e che svolta. Un errore medico dà al suo agente, Manlio, un’idea brillante quanto mefistofelica, per farla tornare al successo. E pare proprio che funzioni!





Gloria: ecco chi sono i personaggi della nuova Fiction di Rai con Sabrina Ferilli

Scopriamo qualcosa in più sui personaggi di Gloria, la Fiction che vedremo su Rai1 il 19, 26 e 27 febbraio 2024:

Gloria Grandi interpretata da Sabrina Ferilli , è una star in declino , che non si rassegna a questa condizione e vuole tornare alla ribalta . È convinta che se nessuno la chiama sia colpa del suo agente, dei produttori e persino del pubblico delle sue colleghe meno brave ma più giovani e con i contatti giusti. Gloria è ancora bellissima ma purtroppo nel tempo ha peggiorato i suoi difetti. È diventata insopportabile e ingestibile pure nel privato . Il rapporto inesistente con sua figlia, ne è la prova;

interpretata da , è una , che e . È convinta che se nessuno la chiama sia colpa del suo agente, dei produttori e persino del pubblico delle sue colleghe meno brave ma più giovani e con i contatti giusti. Gloria è ancora bellissima ma purtroppo nel tempo ha peggiorato i suoi difetti. e . Il rapporto inesistente con sua figlia, ne è la prova; Manlio De Vitis interpretato da Massimo Ghini , è l’agente mefistofelico di Gloria . I due hanno un rapporto di amore/odio e sembrano una coppia di lunga data, che si sopporta a fatica. Gloria deve a lui l’essere diventata una star;

interpretato da , . I due e sembrano una coppia di lunga data, che si sopporta a fatica. Gloria deve a lui l’essere diventata una star; Alex Pellegrini interpretato da Sergio Assisi , è l’ex marito di Gloria ma è anche uno stimato truccatore cinematografico, che ha saputo dividere la sua vita tra i set e la sua amata figlia Emma ma anche con la sua nuova compagna Daniela . Alex è però anche ancora molto innamorato di Gloria ;

interpretato da , è ma è anche uno stimato truccatore cinematografico, che ha saputo dividere la sua vita tra i set e la sua amata figlia Emma ma anche con la . Alex è però anche ; Iole interpretata da Emanuela Grimalda , è l’assistente o meglio factotum e amica con cui Gloria convive da sempre . Single per scelta o anzi per amore… visto che è innamorata della sua Gloria , che non riesce ad abbandonare nonostante minacci di farlo ogni giorno;

interpretata da , è con cui . Single per scelta o anzi per amore… visto che , che non riesce ad abbandonare nonostante minacci di farlo ogni giorno; Lucilla Altieri interpretata da Fiorenza D’Antonio , è una giovane e talentuosa attrice per cui Manlio ha un debole e che rappresenta da poco. Lucilla è una ragazza astuta e che sa il fatto suo . Per queste caratteristiche diventa la rivale di Gloria , di cui vuole oscurare la fama;

interpretata da , è una per cui e che rappresenta da poco. Lucilla e che . Per queste caratteristiche , di cui vuole oscurare la fama; Emma interpretata da Martina Lampugnani , è la figlia ventenne di Gloria e Alex . Si è salvata dai riflettori e dai gossip quando è andata a vivere con suo padre e ora segue il sogno di diventare una grande musicista . Purtroppo però le sue canzoni non le permettono di rendersi indipendente ed è costretta a farsi mantenere dai suoi genitori;

interpretata da , è . Si è salvata dai riflettori e dai gossip quando è andata a vivere con suo padre e ora una . Purtroppo però le sue canzoni non le permettono di rendersi indipendente ed è costretta a farsi mantenere dai suoi genitori; Sergio e Filippo interpretati da Luca Angeletti e David Sebasti , sono il fratello gay di Gloria e il suo fidanzato . Sergio ora è un insegnante privato di pianoforte ed è sereno ed appagato dalla musica. Il suo amore, Filippo, è un carabiniere audace e tenero. I due vanno molto d’accordo ma c’è un argomento che non possono toccare: Gloria! Mentre Sergio non ne può più della sorella, Filippo la adora;

interpretati da e , sono . Sergio ora è un insegnante privato di pianoforte ed è sereno ed appagato dalla musica. Il suo amore, Filippo, è un carabiniere audace e tenero. I due vanno molto d’accordo ma c’è un argomento che non possono toccare: Gloria! Mentre Sergio non ne può più della sorella, Filippo la adora; Professor Fossati interpretato da Massimo De Lorenzo , è lo stimato primario di oncologia , che è stato consulente della serie TV di cui era protagonista Gloria . Affascinato da lei, finirà per aiutarla - e per richiare di essere radiato - con la sua idea di tornare alla ribalta.

interpretato da , è lo , che è stato di cui era . Affascinato da lei, finirà per aiutarla - e per richiare di essere radiato - con la sua idea di tornare alla ribalta. Gabriele De Marchi interpretato da Eugenio Franceschini , è un social media manager che prima aiuta Gloria nella gestione del successo, poi usa tutto questo per ricattarla . È lui il vero cattivo di questa storia ;

interpretato da , è che nella gestione del successo, . È lui ; Michele interpretato da Adolfo Margiotta, è colui che non avrebbe dovuto essere coinvolto nella storia ma c’è finito con tutte le scarpe. Attraverserà la vita di Gloria e senza volerlo la migliorerà. È lui la persona veramente malata e diventerà un amico prezioso per la protagonista.

Gloria ci aspetta in prima serata su Rai1 il 19, il 26 e il 27 febbraio 2024.