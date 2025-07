Gigi uno come te - L'emozione continua: stasera su Rai1, il concerto evento di Gigi D'Alessio

Anticipazioni TV

Torna lo show estivo con Gigi D'Alessio dal cuore di Napoli, oggi, venerdì 25 luglio 2025, in prima serata su Rai1

La musica è memoria, cuore e condivisione. E quando a salire sul palco è Gigi D’Alessio, ogni nota diventa una storia da raccontare. Questa sera, 25 luglio, in prima serata su Rai 1, torna lo spettacolo evento “Gigi – Uno come te, l’emozione continua”, una festa musicale a cielo aperto che, anche quest’anno, promette emozioni a non finire.

Gigi – Uno come te, l’emozione continua, la scaletta che racconta trent’anni di musica

Dopo gli straordinari successi delle scorse edizioni — compresi i cinque sold out dello scorso anno — il cantautore napoletano torna nella sua città, Napoli, e più precisamente nella suggestiva Piazza del Plebiscito, per abbracciare ancora una volta il suo pubblico. Uno show che non è solo un concerto, ma un vero e proprio viaggio tra musica, vita vissuta e incontri speciali.

Sul palco, accanto a Gigi, ci sarà un parterre di ospiti d’eccezione: da Alessandra Amoroso ad Annalisa, da Fiorella Mannoia a Elodie, passando per nomi amatissimi come Boomdabash, Geolier, Umberto Tozzi, Guè, Ernia, Lda, Arisa, The Kolors, Clementino, Francesco Cicchella e tante altre sorprese.

In scaletta, i grandi classici che hanno segnato la carriera di D’Alessio — oltre 30 anni di successi — si alterneranno ai brani più recenti, compresi quelli dell’ultimo album “Fra” e il nuovo singolo “Nu Dispietto”, che cela l’identità misteriosa di una voce ancora non rivelata.

Ma il vero cuore pulsante dello show resta lui: Gigi, con la sua voglia di raccontarsi senza filtri, di mettersi a nudo davanti al pubblico che lo segue da sempre. Ogni canzone è una finestra aperta su un’emozione, un ricordo o una confessione.

“La tv può essere uno spettacolo, ma anche un racconto intimo. E io ho sempre voluto raccontarmi con sincerità”, ha dichiarato il cantautore, che vive questo ritorno come un abbraccio collettivo.

Anche quest’anno, lo spettacolo ha una nobile finalità: sostenere la Fondazione Santobono Pausilipon e l’Ospedale pediatrico di Napoli, attraverso il progetto di assistenza domiciliare “Curare a casa”. Il numero solidale 45592 (attivo fino al 14 luglio) ha permesso al pubblico di contribuire con un SMS o una chiamata solidale.

Appuntamento questa sera, 25 luglio, in prima serata su Rai 1 e in contemporanea su Rai Radio2.