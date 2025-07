Gerry Scotti trionfa con La Ruota della Fortuna, ma non risparmia critiche a Affari Tuoi

Anticipazioni TV

Il game show preserale di Canale 5 sta avendo un riscontro notevole da parte del pubblico. Le parole di Gerry Scotti.

Il ritorno de La Ruota della Fortuna si sta rivelando un vero successo per Canale 5. La storica trasmissione, portata al successo da Mike Bongiorno, è tornata in onda con la conduzione di Gerry Scotti, che ha saputo rinnovarla con garbo, mantenendo il giusto equilibrio tra nostalgia e attualità. Nella serata di ieri, andata in onda prima di Temptation Island – che ha sfiorato il 30% di share – il quiz show di Scotti ha superato i 4 milioni di spettatori, con uno share del 25.8%, confermando il forte gradimento del pubblico.

Gerry Scotti parla di Stefano di Martino: “Essere un fusto aiuta"

In un’intervista a Repubblica, Scotti ha commentato il successo, sottolineando di aver sempre puntato su una televisione commerciale di qualità:

“Ho scelto la tv commerciale, pop e fatta bene, non becera.Una scelta che nel tempo gli ha garantito non solo risultati, ma anche l’affetto costante del pubblico.

Nonostante la soddisfazione per il ritorno in prima serata, non manca un velo di amarezza. Gerry ha infatti espresso tutto il suo dispiacere per l’uscita dai palinsesti di Striscia la Notizia, dopo ben 37 anni:

“Per me Striscia è la cosa più importante che ho fatto.”

Ma è proprio il confronto tra Striscia e Affari Tuoi a riaccendere la polemica:

“Mi dava fastidio leggere ‘Striscia perde con i pacchi’, perché io ero lì, seduto a quella scrivania.”

Ora però, dice, almeno si gioca ad armi pari:

“Almeno ora con un gioco andrò contro un gioco.”

Gerry si mostra realista anche sullo scontro con la Rai, ammettendo di essere preparato a perdere share contro Stefano De Martino, che considera ormai una macchina da ascolti:

“Quello si è tarato sul 30%. A me andrebbe bene fare il 17 o 18%.”

Sul nuovo volto di Affari Tuoi, Scotti non si lascia andare a grandi elogi professionali, ma punta piuttosto sul fattore estetico:

“Essere un fusto aiuta. Lui ha l’età che avevo io quando ho iniziato. Berlusconi mi diceva che sembravo un ragioniere della Brianza. Lui è uno strafico di Napoli.”

Un commento che lascia intendere come il carisma fisico di De Martino giochi un ruolo importante nel suo successo, ma che evita accuratamente di toccare la sua preparazione o il suo talento come conduttore.

Infine, Gerry Scotti non risparmia un'ultima stoccata al format di Rai1, criticando apertamente il meccanismo di Affari Tuoi:

“Il mio è fatto di poche regole e chiare. Il suo è un meccanismo privo di meccanismo. Apri una scatola e vedi cosa c’è dentro.”

Una frecciata diretta che conferma come la sfida tra i due game show sia ormai anche una sfida tra visioni opposte di televisione. Nel frattempo, il pubblico sembra voler premiare entrambi, ma lo scontro diretto deve ancora iniziare.