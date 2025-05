Gerri: stasera su Rai 1 la terza puntata della serie crime con Giulio Beranek e Valentina Romani

Anticipazioni TV

Questa sera, in prima serata su Rai 1 va in onda la terza puntata della serie Gerri, tratta dai libri di Giorgia Lepore e incentrata sui casi brillantemente risolti dall'ispettore Gregorio Esposito detto Gerri. Lo interpreta Giulio Beranek.

Torna questa sera, per una nuova puntata legata a un caso da risolvere, Gerri, la miniserie tv con Giulio Beranek e Valentina Romani tratta dai romanzi di Giorgia Lepore che vedono protagonista l'Ispettore Gregorio Esposito detto Gerri, un affascinante, malinconico e irrequieto Don Giovanni segnato da un passato doloroso e, nel lavoro, dotato di un fiuto incredibile.

Diretta da Giuseppe Bonito, Gerri è una produzione Cattleya in collaborazione con Rai Fiction ed è ambientata a Trani, in Puglia.

Nelle scorse puntate abbiamo imparato a conoscere il personaggio principale, che ha origini Rom, e lo abbiamo visto "battersi" per i più deboli, e quindi ragazze e donne in difficoltà e bambini. Anche Gregorio è un po’ un bambinone, che nella terza sezione della Mobile ha trovato un padre ideale nel suo capo Alfredo Marinetti, un bravo poliziotto perdutamente innamorato della moglie. Lo interpreta Fabrizio Ferracane. Valentina Romani invece è la vice ispettrice Lea Coen, che indagando insieme a Gerri nella scorsa puntata si è avvicinata molto al tenebroso ispettore, che ha sua volta non è rimasto del tutto indifferente alla collega. Nel cast di Gerri troviamo anche Roberta Caronia, Irene Ferri, Lorenzo Adorni, Lorenzo Loi, Cristina Cappelli, Carlotta Natoli e Massimo Wertmüller.

Gerri: Anticipazioni della terza puntata

La terza puntata di Gerri si intitola Angelo che sei il mio custode e, come le precedenti, vista la durata, può essere considerata un vero e proprio film. Il nostro ispettore si trova a investigare su un caso che lo tocca nel profondo. La vicenda ha inizio con il ritrovamento, in campagna, di ossa umane. Purtroppo appartengono a un minore, e a mettere Gregorio Esposito sulla pista giusta è una telefonata anonima. Dopodiché un bambino scompare e Gerri e la sua squadra cominciano una lotta contro il tempo per ritrovarlo. A guidarli ci penserà un anziano professore di folklore. Nel frattempo emergono dettagli sul passato di Gerri, che si avvicina un po’ troppo a Giovanna, coinvolta nelle ricerche dell'ispettore.