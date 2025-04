Fuochi d'artificio, giovani e partigiani: le anticipazioni sulla seconda serata della serie di Rai1

Anticipazioni TV

Stasera secondo e doppio appuntamento per la fiction di Rai1 sui ragazzi e la Resistenza diretto da Susanna Nicchiarelli, Fuochi d'artificio. Ecco tutte le anticipazioni sugli episodi previsti stasera.

Le giornate diventano sempre più intense, per i piccoli protagonisti di Fuochi d'artificio. Non sono più settimane di attesa, mentre genitori e parenti stretti, nonni esclusi, sono impegnati nella Resistenza in città. Ormai sono Sandokan, un nome di battaglia collettivo che gli adulti non sospettano certo appartenga ai quattro improbabili ma coraggiosissimi moschettieri della staffetta partigiana, pronti a rischiare per portare messaggi e sentirsi adulti. Sono i giovanissimi protagonisti della fiction di Rai1 Fuochi d'artificio, che torna stasera, 22 aprile, per un doppio secondo appuntamento, in prima serata su Rai1, prima della serata finale del 25 aprile. Marta, Davide, Sara e Marco sono quattro amici tra i 12 e 13 anni che sognano la fine della guerra e il momento in cui potranno riabbracciare i genitori e i fratelli maggiori. Siamo nelle alpi piemontesi, anno del Signore 1944.

Fuochi d’artificio è un adattamento dall’omonimo romanzo di Andrea Bouchard, con la regia di Susanna Nicchiarelli, una produzione Fandango-Matrioska in collaborazione con Rai Fiction, in onda il 15, il 22 e il 25 aprile 2025 in prima serata su Rai1, nell’ambito delle iniziative per l’80° anniversario della Liberazione. Scritto da Marianna Cappi e Susanna Nicchiarelli con la collaborazione di Andrea Bouchard. Nel cast: Anna Losano, Luca Charles Brucini, Carlotta Dosi, Lorenzo Enrico, Carla Signoris, Bebo Storti, Alessandro Tedeschi, Paolo Briguglia, Barbara Ronchi, Francesco Centorame.

Le Anticipazioni sulla Seconda Serata di Fuochi d'artificio

Episodio 3 Cinquemila stelle

Marta e Davide s’intrufolano nella roccaforte tedesca e riportano una serie di informazioni che danno il via a una stagione di piccole grandi vittorie per i partigiani. I problemi, però, non sono finiti: il nuovo generale tedesco ha fatto mettere una taglia su Sandokan e Sara rischia di essere riconosciuta.

Episodio 4 Attraverso la notte

Una violenta rappresaglia nazi-fascista costringe i ragazzi a mettere in pausa le loro azioni e risveglia nei nonni un trauma mai superato. Marta intanto viene a sapere la verità sull’assenza di sua madre e nel suo esempio trova il coraggio per rimettersi in gioco. A Praverso, però, lei e Sara cadono in una pericolosa imboscata.