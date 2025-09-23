Freeze – Chi sta fermo vince: le anticipazioni della puntata di martedì 23 settembre

Anticipazioni TV

Oggi martedì 23 settembre 2025, in prima serata su Rai2, ci aspetta la seconda puntata di Freeze, Chi sta fermo vince!, il nuovo divertente game condotto da Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales.

Chi sta fermo vince! gli ospiti e le anticipazioni della seconda puntata, stasera su Rai 2

Sono Paola Barale, Elettra Lamborghini, Alessia Lanza, Antonio Ornano, Francesco Paolantoni, Scintilla, Gabriele Vagnato, Nicola Ventola i concorrendti del secondo appuntamento, con ”Freeze – Chi sta fermo vince!

Dall’Auditorium del Centro Produzione Tv di Napoli le otto nuove celebrità, chiuse in una stanza, cercheranno di restare immobili qualunque cosa accada.

Quando Nicola Savino annuncerà il momento “Freeze”, i concorrenti – divisi in due squadre – dovranno tentare di rimanere impassibili di fronte alle più svariate provocazioni: niente sorrisi, niente reazioni, nessun movimento. A metterli alla prova, una serie di situazioni e provocazioni pensate per testare il loro sangue freddo. I concorrenti non sapranno mai cosa li aspetta, e dovranno affrontare ogni round con autocontrollo e nervi d’acciaio.



A giudicare la loro imperturbabilità, il “Grande Freezer”, ossia gli “arbitri” Mara Maionchi, Ubaldo Pantani (con le sue imitazioni) e, in qualità di terza guest star, sarà la volta del telecronista Alessandro Antinelli.

Al termine di ogni manche, gli arbitri assegneranno un punteggio valutando ogni minimo movimento compiuto dai concorrenti. La classifica verrà aggiornata insieme a Rocío Muñoz Morales, ma solo una squadra accederà al round finale che decreterà il vincitore assoluto di Freeze. Nell’ultima sfida, infatti, saranno i concorrenti della squadra in vantaggio a darsi battaglia tra di loro per contendersi la vittoria e il trofeo più “glaciale” della Tv.

Tra una prova e l’altra, non mancheranno momenti di leggerezza, gioco e improvvisazione in puro stile Freeze.

La seconda puntata di Freeze, Chi sta fermo vince! ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.20 su Rai2.