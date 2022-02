Fosca Innocenti: Stasera la Prima Puntata della Nuova Fiction di Canale5

Anticipazioni TV

Vanessa Incontrada è il Vice Questore Fosca Innocenti a capo di una squadra investigativa nella nuova fiction Mediaset in quattro puntate.

Va in onda questa sera venerdì 11 febbraio alle 21:44 su Canale5 la prima puntata nuova serie Fosca Innocenti, che vede protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca. La fiction, prodotta da Banijay Studios Italy e diretta da Fabrizio Costa, vanta nel cast, tra gli altri, anche Desirée Noferini, Cecilia Dazzi, Giorgia Trasselli, Francesco Leone, Claudio Bigagli e Irene Ferri. Si tratta di una serie in cui il realismo poliziesco e i paesaggi della Toscana si uniscono alla leggerezza della commedia sentimentale.

Vanessa Incontrada interpreta la protagonista Fosca Innocenti, Vice Questore a capo della squadra investigativa composta dalle ispettrici Giulia De Falco (Noferini), Rosa Lulli (Dazzi) e dall’agente Pino Ricci (Leone). La protagonista ha un istinto straordinario che la rende capace di riconoscere odori e profumi e dal quale si lascia guidare per risolvere i suoi intricati casi. Fosca è felice e ostinatamente single, vive in un casale di campagna con Bice (Trasselli), una donna anziana che la aiuta a gestire la proprietà e che si prende cura di lei sin da quando era una bambina. Fosca ama la natura e gli animali e adora fare lunghe passeggiate sul suo cavallo Sansone nei campi di girasole che circondano il suo casale. Qual è il punto debole della nostra protagonista? Il suo migliore amico Cosimo, interpretato da Francesco Arca, titolare dell'enoteca vicina al commissariato. Tra loro è veramente solo amicizia o c'è qualcosa di più?

Fosca Innocenti: la trama della prima puntata in onda stasera 11 febbraio 2022

Nel centro di Arezzo, in una banca che ha appena aperto le porte, irrompe una banda di rapinatori a mano armata. I malviventi minacciano clienti e dipendenti con lo scopo di tenerli buoni mentre svaligiano la cassaforte dell'istituto. Uno di loro cerca anche di strappare una valigetta a un uomo sulla sessantina proprietario del caffè più importante della città, in banca per depositare gli incassi del fine settimana. Lui reagisce e il rapinatore gli spara al cuore. Proprio quella mattina, la guardia giurata è in ritardo: arriva solo quando i rapinatori sono in fuga. Un senzatetto che abita davanti alla banca ha visto vede tutto e Fosca raccoglie la sua testimonianza, per poi interrogare le altre persone che erano lì. È la prima indagine che vede entrare in azione Fosca Innocenti e la sua squadra.

La serie, prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy per RTI, si articola in quattro puntate da 100' l'una. Soggetto e sceneggiatura sono di Dido Castelli e Graziano Diana. Le riprese sono state realizzate in collaborazione con Toscana Film Commission, la Fondazione Arezzo Intour e il Comune di Arezzo.

La prima puntata di Fosca Innocenti va in onda questa sera 11 febbraio 2022 ale 21:44 su Canale5.