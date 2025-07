Forbidden Fruit: Chi è Sevda Erginci? Tutto sulla dolce Zeynep della Soap Turca

Anticipazioni TV

Sevda Erginci è l'attrice che presta il volto alla protagonista di Forbidden Fruit, Zeynep: ecco tutto ciò che sappiamo su di lei!

La graziosa ma tenace Zeynep di Forbidden Fruit è la protagonista di questa nuova soap opera turca di Canale 5. Che cosa sappiamo però di Sevda Erginci, l'attrice che la interpreta nella soap opera turca? Vediamo insieme qualche curiosità in merito alla sua vita privata e alla sua carriera!

Forbidden Fruit: Età, Origini, Studi di Sevda Erginci

Sevda Erginci è nata ad Istanbul, in Turchia, il 3 ottobre del 1993; quindi è del segno della Bilancia e quest'anno compirà 32 anni. Sua madre, Zeynep Aydin, è di origine macedone, mentre suo padre, Bulent Erginci, è turco. Nel corso della sua infanzia, ha dimostrato di essere appassionata di danza, e ben presto si è avvicinata al flamenco; poi, però, ha iniziato a studiare pianoforte, visto il suo crescente interesse per la musica. All'età di 15 anni, invece, ha sposato la sua attenzione sul mondo della recitazione, tanto che iniziato ad esibirsi sul palcoscenico teatrale.

La carriera di Sevda Erginci

Il suo debutto ufficiale come attrice è avvenuto nel 2012, quando è apparsa per la prima volta sul piccolo schermo nella serie Koyu Kirmizi. Tra le varie serie in cui la troviamo ci sono: Veda, Karagul, Hayat Bazen Tatlidir, Ver Elini Ask, Uyanis Buyuk Selcuklu, Elkizi, Seni Kalbime Sakladim, Kul Masali. Di certo, però, ha raggiunto un certo successo recitando in Yasak Elma, titolo originale di Forbidden Fruit, e Sevgili Gecmis, ossia Come sorelle. Il suo esordio sul grande schermo, invece, risale al 2015, quando è stata scelta per entrare a far parte del cast del film Uzaklarda Arama. Poi ha recitato nelle pellicole Cenazemize Hos Geldiniz e Gun Cicegi. Ha ricevuto due prestigiosi premi nel corso della sua carriera: nel 2020 ha vinto come Migliore attrice rivoluzionaria per la propria carriera ai Medipol HR Business World Awards e come Migliore Attrice rivoluzionaria dell'anno agli IKU Career Honorary Awards.

Sevda Erginci: Vita Privata e Instagram dell'attrice di Forbidden Fruit

Il suo profilo Instagram ufficiale è @sevdaerginci, e al momento conta 1,7 milioni di follower. Qui posta perlopiù foto in cui lei è la protagonista assoluta, ritratta sul set, mentre posa davanti ad un obiettivo o nella sua quotidianità. Non c'è traccia di un partner, il che significa che è single, oppure che è molto riservata e che quindi preferisce tenere la sua vita privata lontana dai riflettori.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 su Canale 5.