Forbidden Fruit: Chi è Eda Ece? Tutto sulla bella Yildiz della Soap Turca

Eda Ece è l'attrice che presta il volto alla protagonista di Forbidden Fruit, Yildiz: ecco tutto ciò che sappiamo sul suo conto!

L'affascinante ed ambiziosa Yildiz di Forbidden Fruit è la protagonista di questa nuova soap opera turca di Canale 5. Che cosa sappiamo però di Eda Ece, l'attrice che la interpreta nella soap opera turca? Vediamo insieme qualche curiosità in merito alla sua vita privata e alla sua carriera!

Forbidden Fruit: Età, Origini, Studi di Eda Ece

Eda Ece è nata ad Uzunalioglu, in Turchia, il 20 giugno del 1990; quindi è del segno dei Gemelli ed ha da poco compiuto 35 anni. Ha due sorelle, e lei è la più piccola. Dopo aver frequentato la Sisli Terakki High School, ha deciso d'iscriversi alla facoltà di Psicologia presso l'Università Bilgi di Istanbul. Tuttavia, in seguito alla laurea, ha capito di voler intraprendere una strada che poco aveva a che fare con il suo percorso di studi; pertanto, ha dato avvio alla sua carriera da attrice.

La carriera di Eda Ece

Bel 2002, all'età di 12 anni, è appara per la prima volta sul piccolo schermo. Il suo debutto ufficiale come attrice, però, è avvenuto un paio di ai più tardi. I suoi primi ruoli sono stati secondari, prima nella serie TV Hayat Bilgisi e poi Bez Bebek, Adini Feriha Koydum, Mihriban ed Askin Mucizeleri. Nel 2011, invece, ha ottenuto la parte della protagonista in Pis Yedili. In seguito la ritroviamo in altre serie, come Beni Boyle Sev e Iliski Durumu: Karisik. Tuttavia il successo vero e proprio è arrivato soltanto nel 2018, quando è entrata a far parte del cast della soap Yasak Elma, titolo originale di Forbidden Fruit, dove lei è una delle protagonista, Yildiz. Il suo esordio sul grande schermo è avvenuto nel 2010, recitando nel film Mahpeyker: Kosem Sultan nei panni della protagonista. Le altre pellicole in cui le troviamo sono: Kizim Icin, Kocan Kadar Konus, Kocan Kadar Konus: Dirilis, Gorumce, Mahrumlar, Yol Arkadasim, Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul, Deliha 2, Feride. Inoltre, ha rivevuto diversi riconoscimenti per la sua professione. Dopo aver ottenuto diverse nomination, nel 2022 ha vinto il premio come Miglior Attrice Straniera proprio per il ruolo di Yildiz Yilmaz in Forbidden Fruit ai Murex D'Or.

Eda Ece: Vita Privata e Instagram dell'attrice di Forbidden Fruit

Il suo profilo Instagram ufficiale è @eda.ece, e al momento conta ben 8,1 milione di follower. Nella sua bio troviamo un altro profilo, quello di @jayacomtr; così scopriamo che è la fondatrice di un brand di abbigliamento, appunto Jaya. Grazie ai suoi social scopriamo anche che è sentimentalmente impegnata, e che è madre. Suo marito è Bugrahan Tuncer, un atleta di pallacanestro, ed insieme a lui ha allargato la famiglia: il 4 aprile del 2024 è nata la loro prima figlia, la piccola Mina Ipek.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 su Canale 5.