Forbidden Fruit, Anticipazioni e Trame Turche: Zeynep si allea con Halit contro Alihan!

Scopriamo insieme che cosa ci rivelano le Anticipazioni che provengono dalla Turchia di Forbidden Fruit, la soap turca di Canale 5 che va in onda subito dopo Beautiful. Zeynep, con i cuore spezzato, accetterà la proposta di Halit, schierandosi apertamente contro Alihan!

Ecco ciò che vedremo molto presto su Canale 5 nelle nuove ed imperdibili puntate di Forbidden >Fruit. Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che Alihan ed Ender si sono sposati, e Zeynep è furibonda. La giovane, proprio perché ha il cuore spezzato, deciderà di stringere un'alleanza con Halit, il nuovo nemico del suo ex fidanzato. Zeynep, infatti, arriverà ad accettare la proposta di Halit: diventerà la nuova co-direttrice della Falcon Airlines in modo tale da poter tenere d'occhio Alihan per riferirgli tutto... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Forbidden Fruit: Alihan vuole vendicarsi di Halit...

Mentre noi vediamo Alihan ed Ender annunciare le loro nozze, i telespettatori turchi hanno già visto Zeynep schierarsi contro l'amato per vendicarsi del torto subito. Alihan ha scoperto che Halit è stato la causa della fine del matrimonio dei suoi genitori, instaurando una relazione clandestina con sua madre e, quindi, pugnalando alle spalle suo padre, del quale l'imprenditore era molto amico. Allora, il moro ha deciso che non si sarebbe dato pace fino a quando non sarebbe riuscito a farla pagare ad Halit. Dopo averne discusso con Hakan, il solo al corrente del suo progetto di privare il suo nuovo nemico di tutto, a partire dalla sua azienda, Alihan ha tentato di coinvolgere anche Ender nel suo piano...

Alihan ed Ender s sposano... Ecco che cosa succederà nelle Nuove Puntate di Forbidden Fruit

Ender, assetata di vendetta, ha fatto sapere ad Alihan di essere pronta a tutto pur di farla pagare ad Halit. A questo punto, la donna lo ha spiazzato con un'incredibile proposta: si sarebbero dovuti sposare, in modo tale che lui potesse entrare in possesso del 5% della Falkon Aviation che l'ex marito le aveva ceduto al momento della nascita del loro figlio Erim. Alihan, accecato dall'odio, non ha pensato al grande dolore che avrebbe potuto dare a Zeynep ed ha accettato. In occasione della festa organizzata da quest'ultima per annunciare l'imminente matrimonio con il fidanzato, Alihan ed Ender annunciano invece di essersi appena sposati. Le reazioni dei presenti sono clamorose: Zerrin accusa un malore, Erim scappa di casa, Zeynep mette un punto alla sua relazione amorosa.

Zeynep si allea con Halitp per vendicarsi di Alihan, nelle Prossime Puntate di Forbidden Fruit

Alihan tenta di spiegare a Zeynep che le nozze con Ender non hanno alcun valore per lui, ma lei non vuole sentire ragioni: ha il cuore spezzato. Per questo motivo, Zeynep non ci penserà due volte ad allearsi proprio con Halit, il quale, avendo intuito quali siano le reali intenzioni dell'ex moglie e di Alihan, crede sia il caso di muoversi quanto prima per evitare il peggio. Anzitutto, Halit convince Zerrin a togliere al fratello la gestione del suo pacchetto azionario ereditato dal padre; dopodiché, si dirige dalla cognata per proporle di diventare la vicedirettrice della Falkon Aviation; in cambio, però, dovrà riportargli ogni mossa del suo ormai ex fidanzato. Zeynep accetta su due piedi, impaziente di colpire ed affondare Alihan, che l'ha fatta tanto soffrire...

