Forbidden Fruit, Anticipazioni e Trame Turche: Kemal cade nella trappola di Yildiz e Zehra gli chiede il divorzio!

Scopriamo insieme che cosa ci rivelano le Anticipazioni che provengono dalla Turchia di Forbidden Fruit, la soap turca di Canale 5 che va in onda subito dopo Beautiful. Zehra, certa che Kemal l'abbia tradita, gli chiede il divorzio... ma lui è solo caduto nella trappola tesagli da Yildiz!

Ecco ciò che vedremo molto presto su Canale 5 nelle nuove ed imperdibili puntate di Forbidden Fruit. Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che Yildiz tenderà una trappola a Kemal. La giovane lo attirerà in una stanza d'albergo, facendogli credere di volerglisi concedere, ma all'ultimo farà entrare in camera un'altra ragazza. In questo modo, Yildiz ne uscirà pulita, mentre lui verrà accusato da Zehra di essere un fedifrago. Quest'ultima, messa alle strette da suo padre Halit, deciderà di chiedere il divorzio a Kemal... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Forbidden Fruit: Yildiz incastra Kemal

Mentre noi abbiamo visto Kemal pronto a convolare a nozze con Zehra, i telespettatori hanno già visto i due divorziare. Procediamo un passo alla volta. Dopo il matrimonio con Zehra, Kemal continua a importunare Yildiz, chiedendole di abbassare la guardia e darsi finalmente una chance di essere felici insieme. Esasperata dal suo atteggiamento, la bionda si mette in testa di "farlo fuori", così architetta un piano diabolico per centrare il suo obiettivo. Yildiz fa credere a Kemal di volerglisi concedere, quindi gli dà un appuntamento in albergo...

Kemal cade in trappola... Ecco che cosa succederà nelle Nuove Puntate di Forbidden Fruit

Yildiz fa in modo che Caner venga a sapere del suo incontro segreto con Kemal, così che lui corra a spifferarlo a sua sorella. In effetti, Caner si dirige subito da Ender e la informa di ciò che sta per accadere, e lei, senza perdere tempo, mette al corrente Halit e Zehra, spingendo loro a recarsi sul luogo dell'appuntamento tra i coniugi fedifraghi. Tuttavia, la sorella di Zeynep, scaltra, si affretta a lasciare la stanza dell'hotel e a farci entrare un'altra persona, in modo tale da risultare innocente e far ricadere tutta la colpa soltanto sul suo ex...

Zehra chiede il divorzio a Kemal, nelle Prossime Puntate di Forbidden Fruit

Ender prova a inchiodare Yildiz, mostrando ad Halit i filmati di videosorveglianza in cui si vede chiaramente che lei era effettivamente presente sul luogo. Yildiz, però, riesce a farla franca di nuovo, facendo parlare il marito con un testimone che può assicurargli che lei si trovasse in quell'albergo per incontrare un conoscente in comune. D'altra parte, Kemal, accusato da Zehra di essere un traditore, sta per pagare a caro prezzo le conseguenze della sua "ingenuità". Yildiz mette al corrente la figliastra del fatto che il suo novello sposo voglia restare con lei soltanto perché è caduto in disgrazia, dunque ha bisogno del suo denaro. Halit prende in mano la situazione e mette Zehra davanti a un aut-aut. La mora, sentendosi con le spalle al muro, prende la decisione di divorziare da Kemal! Come reagirà quest'ultimo?

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 su Canale 5.