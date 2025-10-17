Forbidden Fruit, Anticipazioni e Trame Turche: Alihan, estenuato, prende una dolorosa decisione. Ecco quale...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme che cosa ci rivelano le Anticipazioni che provengono dalla Turchia di Forbidden Fruit, la soap turca di Canale 5 che va in onda subito dopo Beautiful. Alihan non ne può davvero più, tanto che arriva ad un'amara conclusione...

Ecco ciò che vedremo molto presto su Canale 5 nelle nuove ed imperdibili puntate di Forbidden Fruit. Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che, scoperto che Ender è entrata in possesso del 15% delle quote dell'azienda e che Zeynep è determinata a convolare a nozze con Dundar, Alihan giunge ad un'amara conclusione. Non volendo più continuare a sopportare, il moro decide di fare i bagagli per andare a vivere molto, molto lontano... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Forbidden Fruit: Ender si prende la sua rivincita!

Mentre noi vediamo Alihan in grande difficoltà tanto per il matrimonio con Ender quanto per la lontananza da Zeynep, i telespettatori turchi sanno perfettamente che, ad un certo punto, il giovane avrà una reazione inattesa: vorrà fare i bagagli ed andare via da Istanbul. Ender ha appena concesso il divorzio ad Alihan, ma soltanto perché ha stretto un patto con Zerrin che le avrebbe fruttato molto di più delle nozze: quest'ultima, affinché lei lasciasse in pace il fratello, ha accettato di venderle la sua parte di quote della Falcon Airlines. A questo punto, Ender prima divorzia da Alihan, poi informa lui ed Halit che ora non possono più escluderla dalle scelte importanti: ormai detiene il 15% delle azioni dell'azienda.

Zeynep sposa Dundar... Ecco che cosa succederà nelle Nuove Puntate di Forbidden Fruit

Mentre Ender si prende la sua rivincita, Zeynep porta avanti il suo progetto di convolare a nozze con Dundar. La giovane, rassegnatasi all'idea di non poter diventare la moglie dell'uomo che ama, appunto Alihan, ha preso una drastica decisione: rinuncerà per sempre all'amore, e sposerà una persona per la quale non nutre un forte sentimento, ma che potrebbe donarle una vita serena. Dundar, che prova qualcosa per Zeynep, ha accettato di assecondarla in questa "follia", magari sperando che, nel corso del tempo, lei potrà iniziare ad amarlo...

Alihan in partenza, nelle Prossime Puntate di Forbidden Fruit

Alihan è un fascio di nervi. Il giovane deve sopportare di lavorare insieme ad Ender, e di vedere Zeyenp convolare a nozze con un altro. Dato che pensa di non avere altra via d'uscita da questa nefasta situazione in cui si trova, Alihan confessa ad Hakan di essersi messo in testa di partire quanto prima: vuole trasferirsi in America per un lasso di tempo indeterminato e provare a ricominciare da capo lontano da tutto ciò che gli sta causando tanta sofferenza. Il suo amico non è d'accordo, e lo sprona a restare e a lottare, ma lui non ha intenzione di dargli ascolto. Allora, quando si ritrova faccia a faccia con la sua ex, le confida che, quasi sicuramente, non potrà essere presente il giorno del suo matrimonio perché sarà già altrove. Zeynep accoglierà la notizia con sgomento, devastata al pensiero della sua imminente partenza, eppure continuerà a pianificare le nozze con Dundar...

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 su Canale 5.