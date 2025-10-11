TGCom24
Forbidden Fruit, Anticipazioni e Trame Turche: Ender concede il divorzio ad Alihan, ma prima fa un accordo con Zerrin...
Forbidden Fruit
Forbidden Fruit
Forbidden Fruit, Anticipazioni e Trame Turche: Ender concede il divorzio ad Alihan, ma prima fa un accordo con Zerrin...

Francesca Simone
Scopriamo insieme che cosa ci rivelano le Anticipazioni che provengono dalla Turchia di Forbidden Fruit, la soap turca di Canale 5 che va in onda subito dopo Beautiful. Ender è pronta a concedere il divorzio ad Alihan, ma soltanto a patto che...

Forbidden Fruit, Anticipazioni e Trame Turche: Ender concede il divorzio ad Alihan, ma prima fa un accordo con Zerrin...

Ecco ciò che vedremo molto presto su Canale 5 nelle nuove ed imperdibili puntate di Forbidden Fruit. Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che, alla fine, Ender decide di concedere il divorzio ad Alihan. Quest'ultimo, che non aspettava altro, chiama subito i suoi avvocati affinché preparino i documenti da firmare. Quello che Alihan non sa è che, prima di questa mossa, la mora ne aveva già fatta un'altra, ossia accordarsi con Zerrin... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Forbidden Fruit: Alihan vuole divorziare da Ender...

Mentre noi vediamo Ender ed Alihan ancora sposati, i telespettatori sanno bene che presto lei accetterà di concedergli il divorzio... ma non prima di aver stipulato un patto con Zerrin. Vediamo insieme di che cosa stiamo parlando. Sappiamo che il giovane ha accettato di convolare a nozze con Ender soltanto per avere una potente alleata nella sua personale battaglia contro Halit, certo che quest'ultimo fosse stato la causa della fine del matrimonio dei suoi genitori. Tuttavia, scoperto che in verità Halit non ha mai avuto una relazione clandestina con sua madre, Alihan decide di prendere immediatamente le distanze dalla donna... che, però, non ha alcuna intenzione di permetterglielo.

Zeynep pronta a sposare Dundar... Ecco che cosa succederà nelle Nuove Puntate di Forbidden Fruit

Per continuare a tenersi stretto Alihan, intenzionato a divorziare, Ender arriva ad approfittare di una suo momento di debolezza. Quando il ragazzo torna a casa ubriaco, la mora lo aiuta a mettersi a letto, e poi si sdraia al suo fianco per scattarsi delle foto in sua compagnia. Le compromettenti immagini in questione arrivano fino a Zeynep, la quale, sentendosi pugnalata alle spalle per l'ennesima volta da Alihan, prende una drastica decisione: rinuncia per sempre all'amore e fa la proposta di matrimonio a Dundar, con il quale aveva dato avvio ad una finta frequentazione per far indispettire l'ex fidanzato...

Ender concede il divorzio ad Alihan, nelle Prossime Puntate di Forbidden Fruit

Nel momento in cui Ender si rende conto di poter trarre grandi vantaggi dal divorzio con Alihan, capisce è tempo di prendere in mano la situazione ed agire in tal senso. L'acerrima nemica di Yildiz ha un faccia a faccia con Zerrin, alla quale propone un accordo piuttosto singolare: lascerà in pace suo fratello una volta per tutto, ma soltanto nel caso in cui lei accetti di cederle le suo quote dell'azienda di Halit. Zerrin accetta. Così, quando Ender si presenta al cospetto di Alihan, all'oscuro dell'incontro che c'è appena stato tra le due, e gli fa sapere di essere pronta a firmare le carte del divorzio, lui convoca seduta stante il suo avvocato affinché prepari tutto. La signora dagli occhi di ghiaccio può cantare vittoria...

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 su Canale 5.

