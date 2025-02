Festival di Sanremo: Com’è nato il Festival della Canzone Italiana? Ecco la sua storia

Anticipazioni TV

Com'è nato il Festiva di Sanremo? In attesa del 75° Festival della Canzone Italiana vediamo insieme le origini della kermesse canora, legata a doppia mandata al Casinò della città ligure ma anche... alla canzone napoletana.

Manca pochissimo al 75° Festival di Sanremo. Martedì prossimo, 11 febbraio 2025, il nuovo direttore artistico Carlo Conti darà il via alla kermesse canora di questo 2025 e c’è tanta attesa di scoprire come sarà il nuovo Festival guidato da Conti, dopo cinque anni di gloria di Amadeus.

Il Festival di Sanremo è arrivato alla sua settantacinquesima edizione e sono tante le cose che si possono raccontare su questo evento della radio e della televisione italiana, che forse più di ogni altro programma rappresenta la cultura italiana (nel mondo e nella stessa nostra penisola) ed è portatore non solo delle novità musicali in senso stretto ma anche di cambiamenti culturali, rivendicazioni sociali e politiche. Il Festival è l’Italia e che piaccia o non piaccia, sarà sempre uno specchio di noi italiani. Ma com’è nato? Come e quando è stata creata questa enorme macchina culturale? Vi stupirete sicuramente nel sapere che le sue origini devono essere ricercate a ben prima degli anni Cinquanta e anche in un genere musicale che ancora oggi costituisce una fetta importante del panorama musica del nostro paese. Ecco la sua storia.

Sanremo: ecco come e quando è nato il Festival di Sanremo

Il Festival di Sanremo nasce con la canzone napoletana

Vi riveliamo subito una cosa: la nascita del Festival di Sanremo è legata al Casinò Municipale di Sanremo e allo sviluppo turistico della città ligure.

Sì perché proprio all’interno di questa casa da gioco - fatta costruire per rispondere all’esigenza sempre più pressante delle famiglie agiate del tempo (primi anni del Novecento) sia di trascorrere giorni al mare per godere dell’aria salubre delle località di mare che di trovare, in queste, posti in cui dilettarsi e passare il tempo - è stata creata l’idea di un festival della canzone. Come potrete notare, in questo momento non vi stiamo scrivendo l’aggettivo italiano e lo stiamo facendo per sottolineare maggiormente il fatto che la kermesse canora proposta negli anni Trenta, al Casinò, era di canzone napoletana. Sì state capendo bene, il Festival di Sanremo nasce con una gara di canzone napoletana, dal titolo Festival partenopeo di canti, tradizioni e costumi. Era il 1931 quando il napoletano Luigi De Santis, concessionario del locale del Casinò, organizzò una kermesse canora per il Natale. La competizione si svolse dal 24 dicembre 1931 al 1° gennaio 1932, ripresa dall’Istituto Luce.

Festival di Sanremo: da Rimini a Sanremo, passando per Viareggio

Gli anni della Seconda Guerra Mondiale impedirono una qualsivoglia manifestazione canora e si cominciò a riparlarne solo nel dopoguerra. In realtà nel 1936 si svolse il primo Festival della Canzone Italiana, a Rimini, un’altra città di mare votata al turismo e quindi alla necessità di divertire i propri visitatori con qualcosa che fosse oltre l’aria rinvigorente del mare. E proprio durante questa manifestazione ci fu l’interesse dell’EIAR, ovvero l’Ente Italiano Audizioni Radiofoniche che, anni dopo, diventerà la RAI.

Questa manifestazione non ebbe seguito e si parlerà di una nuova kermesse nel 1948 grazie all’ex partigiano e floricoltore sanremese Amilcare Rambaldi, che – memore della manifestazione del 1932 – suggerì di riproporla in città, al Casinò, per quell’anno. La proposta venne però bocciata.

Venne però ripresa nel 1947 a Viareggio, in Toscana, e sempre in una città di mare a vocazione turistica. Anche questa volta la proposta venne rifiutata e si tornò a Rimini dove, sempre nel 1947, si tenne la prima di queste manifestazioni a lungo attese, senza però che nessun premio – in denaro – venisse assegnato.

Da Viareggio a Rimini e poi di nuovo a Viareggio e nel mentre scocca la mezzanotte del 1948, anno in cui alla Capannina del Marco Polo di Sergio Bernardini arriva Il Festival della Canzone Italiana, trasmesso dalla RAI di Firenze. Ma la kermesse non durò a lungo nella cittadina toscana che, nel 1950, a causa di condizioni avverse del meteo, dovette rinunciare al Carnevale e quindi agli introiti previsti per finanziare altre attività, tra cui anche quelle canore.

E così si torna a Sanremo, con quell’Amilcare Rambaldi che viene richiamato da Pier Bussetti, direttore del Casinò, per creare una competizione canora sullo stile viareggino e su quello sanremese del ’32. Ecco che si arriva velocemente al 1951, primo anno di vita del nostro Festival – come ora lo conosciamo – che viene proposto nella stagione invernale per creare una continuità turistica per la città, che doveva contrastare la fama delle città francesi vicine, amate dal jet set hollywoodiano e attirate dal Festival di Cannes, già allora in attività.

Festival di Sanremo: dal Casinò al Teatro Ariston

La prima edizione del Festival di Sanremo, come lo conosciamo ora, è del 1951. Nel 1953 vengono apportate le prime vere modifiche alla competizione mentre è nel 1955 che la kermesse viene trasmessa per la prima volta in TV e nel 1956 in Eurovisione. Per tutti gli anni Cinquanta e Sessanta, la location del Festival è il Casinò anzi è il Casinò il Festival di Sanremo.

Sarà solo alla fine degli anni Settanta, precisamente nel 1977, che Sanremo arriva al teatro Ariston, appartenente – ancora oggi – alla famiglia Vacchino e la cui costruzione finisce nel 1963. E da allora, eccezion fatta per il 1990 (ovvero per il 40° Festival di Sanremo ), che si volse nel nuovo mercato dei Fiori nella frazione Bussana, che il Festival si svolge all’Ariston e che tutta la città si raccoglie intorno a questo teatro, che diventa simbolo di tutta l’Italia nel mese di febbraio.

In foto in copertina il palco del Salone delle Feste di Sanremom durante la prima edizione del Festival del 1951.

Sanremo 2025 va in onda dall'11 al 16 febbraio 2025 su Rai1.

