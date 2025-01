Endless Love, Anticipazioni e Trame Turche: Kemal e Nihan si sposano!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per le nuove puntate di Endless Love, l’amata soap turca in onda su Canale 5: Kemal e Nihan riescono a convolare a nozze... ma non senza ostacoli!

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Endless Love? Scopriamo le Anticipazioni provenienti dalla Turchia. Esse ci rivelano che, finalmente, Kemal e Nihan riusciranno a sposarsi, riuscendo così a coronare il loro sogno d'amore. Peccato che Emir tenterà nuovamente di rovinare il loro grande giorno, provando ad uccidere l'acerrimo nemico per l'ennesima volta... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Endless Love Anticipazioni: Emir assetato di vendetta...

Mentre noi vediamo Kemal e Nihan organizzare le loro nozze, i telespettatori turchi sanno già che, incredibilmente e nonostante diverse difficoltà, alla fine i due innamorati riusciranno a diventare marito e moglie. Dopo che ha divorziato da Asu, il Soydere ha persino obbligato Emir a firmare le carte del divorzio consensuale, liberando così la Sezin. Infatti, l'imprenditore non ha avuto altra scelta, visto che, se si fosse rifiutato di assecondarlo, il suo acerrimo nemico avrebbe consegnato dei documenti compromettenti alle autorità, e la Kozcuoglu Holding avrebbe chiuso i battenti. Benché Emir si sia visto costretto ad incassare il colpo, non si è dato per vinto, e si è messo subito ad architettare un piano di vendetta...

Anticipazioni Endless Love: Kemal salvo grazie a Zeynep!

Kemal e Nihan stanno pianificando il loro grande giorno, impazienti d'iniziare la loro nuova vita insieme. La coppia non vede l'ora di coronare il suo sogno d'amore, ma sa anche che c'è qualcuno che sta tramando alle loro spalle per impedirglielo. Emir, infatti, prima convola a nozze con Zeynep soltanto per far innervosire il Soydere, poi, proprio il giorno del matrimonio di quest'ultimo con la Sezin, dà ordine ad uno dei suoi tirapiedi di narcotizzarlo, rapirlo e farlo morire soffocato nella camera iperbarica di un vecchio ospedale abbandonato. La pittrice è in riva al mare, in attesa di Kemal, che potrebbe non arrivare mai: rischia seriamente di spirare! Per fortuna, però, Zeynep riesce ad intuire quali siano le intenzioni ed i progetti del marito e, servendosi dell'aiuto di Zehir, a salvare il fratello!

Kemal e Nihan si sposano, nelle Nuove Puntate di Endless Love

Grazie a Zeynep e Zehir, Kemal riesce a salvarsi. Quest'ultimo se l'è vista davvero brutta per colpa di Emir, ma non ha neanche il tempo di rifletterci su o contrattaccare: deve raggiungere quanto prima Nihan, la quale lo sta aspettando con il suo abito bianco da favola in riva al mare. Il Soydere arriva dalla Sezin, ed i due, emozionati come non mai, riescono finalmente ad unirsi in matrimonio. La cerimonia commuove tutti, fatta eccezione per un intruso. Emir, scoperto che il suo piano per eliminare definitivamente il rivale in amore è fallito, ordina al suo scagnozzo di raggiungere la spiaggia con un giubbotto pieno di coltelli per riprovare a centrare l'obiettivo. Per fortuna, Ayhan e Zehir intercettano il malvivente per tempo e lo chiudono in un capanno. Poco dopo, tuttavia, l'uomo se la darà a gambe, facendo allarmare i due migliori amici di Kemal...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.