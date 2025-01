Endless Love, Anticipazioni e Trame Turche: Ecco come finisce la Soap Turca

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni provenienti dalla Turchia dell'ultima puntata di Endless Love, l’amata soap turca in onda su Canale 5: Kemal compie il sacrificio estremo per salvare Nihan!

Cosa accadrà nell'ultima puntata di Endless Love? Scopriamo le Anticipazioni provenienti dalla Turchia. Esse ci rivelano che, purtroppo, Kemal e Nihan non avranno il lieto fine tanto agognato. Emir, infatti, tenderà loro una trappola, che però alla fine si rivelerà fatale anche per lui stesso. Il Soydere, determinato a liberare una volta per tutte la Sezin, si sacrificherà: il suo sarà un omicidio-suicidio... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Endless Love Anticipazioni: Emir fa rapire Nihan!

Ci siamo: mancano davvero poche puntate al gran finale di Endless Love. Ecco che cosa accadrà nell'ultimo episodio dell'amata soap opera turca. Kemal, Nihan e la piccola Deniz sono in aeroporto, pronti a partire per ricominciare altrove, finalmente lontani da Emir. Tuttavia, quest'ultimo, grazie alla complicità dell'agente Adem, riesce a far rapire la sua "dolce - ormai ex - moglie". La Sezin viene quindi trasportata da Baran nell'edificio abbandonato in cui si nasconde Emir, che ha una brutta ferita infetta. Così, mentre la pittrice, ancora frastornata, viene sorvegliata a vista da Asu, che intanto è riuscita a fuggire dall'ospedale psichiatrico in cui era ricoverata, il folle imprenditore decide di andare in ospedale per ricevere le cure necessarie, nonostante sappia bene che qui verrà arrestato subito...

Anticipazioni Endless Love: Emir tende una trappola mortale a Kemal...

Emir viene arrestato, e Zeynep, approfittando della sua vulnerabilità, va a trovarlo per ucciderlo: vuole sbarazzarsi di lui, vendicandosi per tutto il male che gli ha fatto in questi anni. Sopraggiungono tempestivamente Kemal ed Hakan, che riescono a fermarla prima che si rovini per sempre la vita. Dopodiché, l'ingegnere compie una mossa inaspettata. Il Soydere sceglie di aiutare Emir a scappare, con la promessa di liberare Ayhan - un altro dei suoi ostaggi - e soprattutto di condurlo nel luogo in cui si trova Nihan. Ed infatti, il diabolico giovane sarà di parola, anche se, neanche a dirlo, si tratterà di una trappola che ha teso al suo acerrimo nemico.

Kemal si sacrifica per Nihan, nell'Ultima Puntata di Endless Love

Kemal percorre un sentiero per raggiungere Nihan, la quale è legata ed attaccata ad un ordigno esplosivo. Il ragazzo vuole liberare e salvare la Sezin, ma quest'ultima lo avvisa del grande pericolo che sta correndo: la strada che sta percorrendo è disseminata da innumerevoli mine. Il Soydere si avvicina a Nihan con cautela, però mette inavvertitamente un piede su una delle bombe nascoste sotto terra. Allora, Emir disinnesca l'ordigno a cui è attaccata l'amata. La Sezin corre subito verso il marito, mentre il suo ex consorte, nel tentativo di fermarla, mette a sua volta un piede su una delle mine, pur avendo una mappa con tutte le indicazioni per attraversare la via in totale sicurezza. Arrivano gli artificieri, che riescono a disinnescare la bomba su cui si trova Emir, ma non quella su cui si trova Kemal: è collegata ad altri ordigni, quindi s'innescherebbe un'esplosione a catena. Il terribile figlio di Mujgan e Galip si avvicina al rivale per sbattergli in faccia la sua vittoria, e a questo punto il Soydere lo afferra per un braccio e, dopo aver giurato amore eterno alla moglie, solleva il piede, facendo esplodere la mina. Il suo è un omicidio-suicidio, e specialmente un sacrificio d'amore: finalmente ha liberato Nihan da Emir. Quattro anni dopo, lei è un'insegnante d'arte per bambini ed è circondata dall'affetto dei suoi cari, mentre il defunto marito è uno spirito che continua a restarle accanto...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.