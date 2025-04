El Turco, stasera su Canale 5 la seconda e ultima parte della Serie tv con Can Yaman

Anticipazioni TV

In onda stasera, martedì 15 aprile 2025 su Canale 5, la seconda e ultima parte de El Turco, la serie tv con Can Yaman e Greta Ferro. Ecco le Anticipazioni.

In onda stasera, martedì 15 aprile 2025 su Canale 5, la seconda puntata de El Turco, la serie tv storica con Can Yaman e Greta Ferro nei panni del giannizzero Hasan Balaban e di Gloria. Scopriamo insieme le Anticipazioni sulla trama e cosa è successo nel precedente appuntamento.

El Turco, cosa è successo nella prima parte della serie tv

Prima di scoprire le Anticipazioni sulla seconda parte del El Turco, in onda stasera martedì 15 aprile 2025 su Canale 5, scopriamo insieme il riassunto della prima parte della serie tv storica con Can Yaman e Greta Ferro. Siamo nel 1683 dopo il secondo assedio di Vienna, la storia si apre sulla condanna a morte per tradimento di Balaban Hasan, giannizzero valoroso accusato di aver tradito il suo popolo guidando la sua truppa verso morte certa. In realtà scopriamo che Balaban è innocente, vittima di un agguato ordito da Mete, ora Marco Benedetti, ovvero il fratello non di sangue del turco che si è spacciato per morto per molti anni con uno scopo ben preciso. Balaban fugge, complice il coltello che suo padre gli ha donato prima di condurlo dal boia lasciandogli la scelta di vivere nel disonore, con l’intento di dimostrare la sua innocenza e riabilitare il suo nome. Ferito dopo lo scontro con Skelettwoolf, Hasan giunge in Moena e qui viene salvato da Gloria, considerata da tutti la strega locale in realtà una guaritrice che conosce bene le piante e i loro benefici, oltre che una donna valorosa e coraggiosa.

Skelettwoolf, che è a capo della truppa fedele a Marco il quale nel frattempo giura di servire i signori locali ripudiando il suo passato da giannizzero, giunge in Moena e rapisce Topo, il figlio adottivo di Gloria, che alla fine trova la morte lasciando la donna attonita. Balaban si affeziona immediatamente a Gloria e tra loro inizia anche una travolgente passione sessuale, mentre Marco corteggia la figlia del signore locale e la possiede nella speranza di condurla all’altare e acquistare potere. Marco, infatti, vuole diventare ricco e importante e vendicarsi di quello che considera un torto di Balaban, accusato di averlo lasciato a morire nonostante gli avesse sempre promesso di prendersi cura di lui. Alla fine Moena si mette in rivolta quando comprende che la guerra è alle porte, spronata dal Gunther ovvero l’armaiolo coraggioso e senza peli sulla lingua, che mette da parte il suo odio verso i turchi per il suo popolo, e Balaban e i suoi fratelli - inviati segretamente dal padre che crede alla sua innocenza - guidano una ribellione senza precedenti.

El Turco, le Anticipazioni sulla seconda parte in onda stasera su Canale 5

Cosa accadrà nelle seconda parte de El Turco in onda stasera? Nelle puntate in prima visione su Canale 5 questa sera, martedì 15 aprile 2025, torniamo al momento della ribellione del popolo della Moena, che finalmente comprende che mostrarsi servili nei confronti dei feudatari locali non li salverà. Marco Benedetti, infatti, vuole espandere il suo dominio e la città è in pericolo, dal momento che il condottiero è spietato e senza scrupoli. Gunther alla fine riesce a coinvolgere proprio tutti, mentre Balaban si erge a condottiero e può contare sull’appoggio di alcuni fratelli giannizzeri giunti in Moena per aiutarlo a combattere il suo nemico.

Sicuramente ci sarà uno scontro di fuoco tra Balaban e Marco, che hanno conti in sospeso e che potrebbero arrivare al perdono solo dopo essere arrivati al punto di non ritorno, dal momento che sono due condottieri che non si piegano facilmente. Gloria sarà in pericolo, dal momento che è stata additata come strega e che Marco vuole ucciderla per dimostrare al feudatario che è degno di sposare sua figlia, così da diventare ancora più forte e potente per legami dinastici. Gloria e Balaban, innamorati, dovranno fare i conti con la possibilità di non rivedersi mai più per un bene più grande ma del resto, come ha detto lei all’inizio della loro conoscenza, potrebbero incontrarsi ancora in una nuova vita, separati dalla morte ma non per sempre.

