Doppio gioco: stasera su Canale 5 la prima puntata della serie crime con Alessandra Mastronardi e Max Tortora

Anticipazioni TV

Va in onda stasera martedì 27 maggio su Canale 5 la prima puntata di Doppio gioco, la nuova serie TV che ha per protagonisti Alessandra Mastronardi e Max Tortora. Debutta dunque con il primo di quattro appuntamenti questa serie crime prodotta da RTI e Fabula Pictures per la regia di Andrea Molaioli. Fanno parte del cast anche gli attori Simone Liberati e Domenico Diele.

Doppio gioco: la trama della fiction Mediaset

La storia di Doppio gioco racconta del personaggio di Daria, interpretato da Alessandra Mastronardi, una donna che possiede un’abilità fuori dal comune. Quello che sa fare è decifrare le persone, leggendo segnali e comportamenti, una dote affinata sin da bambina grazie al padre, che le trasmise questa capacità attraverso l’insegnamento del poker. Il suo talento attira l’attenzione dei Servizi Segreti, che le affidano una delicata missione sotto copertura: infiltrarsi per smascherare il criminale noto come Gemini, che ha il volto di Tortora, conosciuto e ricercato a livello internazionale.

Tuttavia, al momento del loro incontro, Daria ha l’impressione di averlo già visto prima. Un dettaglio, un’intuizione: qualcosa in lui le riporta alla mente il passato. La missione è affidata al comando del Maggiore Ettore Napoli, interpretato da Liberati. Daria accetta l’incarico, ma mantiene per sé il sospetto che Gemini possa essere qualcuno che ha conosciuto davvero. Intanto, il confine tra dovere e sentimento con il Maggiore inizia a farsi sempre più sottile. Con una trama avvincente e un cast d’eccezione, Doppio gioco promette tensione, mistero e colpi di scena. Sullo sfondo, le domande: chi è davvero Gemini? E fino a che punto Daria potrà fidarsi del proprio intuito?

Doppio gioco: promo della serie crime con Alessandra Mastronardi

Qui sotto il promo TV di Doppio gioco, serie Mediaset diretta dal regista Andrea Molaioli e concepita e scritta, tra gli altri, dallo scrittore e sceneggiatore Sandrone Dazieri.