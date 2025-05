Doppio gioco: arriva su Canale 5 la serie crime con Alessandra Mastronardi e Max Tortora

Anticipazioni TV

Martedì 27 maggio in prima serata su Canale 5 andrà in onda la prima puntata di Doppio gioco, una serie in cui Alessandra Mastronardi interpreta una donna con un fondamentale "superpotere".

Annotate sul calendario di non prendere impegni per la prima serata di martedì 27 maggio, per soddisfare così la vostra indole di appassionati spettatori di fiction televisve. Su Canale 5 debutterà Doppio gioco, una nuova serie TV che ha per protagonisti Max Tortora e Alessandra Mastronardi, quest’ultima al suo atteso ritorno nelle produzioni seriali Mediaset. Al loro fianco, troveremo anche gli attori Simone Liberati e Domenico Diele.

Suddivisa in quattro appuntamenti serali, Doppio gioco è prodotta da RTI e Fabula Pictures per la regia di Andrea Molaioli. La trama ruota intorno al personaggio di Daria, interpretata da Mastronardi, una donna dotata di un’abilità fuori dal comune: è capace di decifrare le persone, leggendo segnali e comportamenti, una dote affinata sin da bambina grazie al padre, che le trasmise questa capacità attraverso l’insegnamento del poker, prima di morire in un tragico incidente. Il suo talento attira l’attenzione dei Servizi Segreti, che le affidano una delicata missione sotto copertura: infiltrarsi per smascherare il criminale noto come Gemini, che ha il volto di Tortora, conosciuto e ricercato a livello internazionale.

Tuttavia, al momento del loro incontro, Daria ha l’impressione di averlo già visto prima. Un dettaglio, un’intuizione: qualcosa in lui le riporta alla mente il passato. La missione è affidata al comando del Maggiore Ettore Napoli, interpretato da Liberati. Daria accetta l’incarico, ma mantiene per sé il sospetto che Gemini possa essere qualcuno che ha conosciuto davvero. Intanto, il confine tra dovere e sentimento con il Maggiore inizia a farsi sempre più sottile. Con una trama avvincente e un cast d’eccezione, Doppio gioco promette tensione, mistero e colpi di scena. Sullo sfondo, le domande: chi è davvero Gemini? E fino a che punto Daria potrà fidarsi del proprio intuito?

Qui sotto il promo TV di Doppio gioco e più in basso una dichiarazione del regista Molaioli e dello sceneggiatore Dazieri.





Doppio gioco: parlano Molaioli e Dazieri

Qualora non siano gli interpreti, né il promo a convincervi, ci pensa il regista Andrea Molaioli a spiegare in poche parole le qualità di questa serie e perché dovreste fare di tutto per vederla. Queste le sue parole:

Doppio gioco è una serie cangiante: una storia che viaggia continuamente su binari paralleli che improvvisamente si incrociano e, come per effetto di una distorsione, prendono strade inaspettate, dove dunque ciò che si vede e si vive, raramente è ciò che appare, rivelando riflessi doppi, come suggerisce il titolo, destinati a moltiplicarsi con il succedersi degli eventi. Ad un serrato intreccio fatto di scatole cinesi e di continui equivoci, si contrappongono drammi e tormenti sentimentali, che appartengono a narrazioni più classicamente familiari, permettendo allo spettatore una completa immersione all’interno di un intreccio avvincente e articolato, grazie all’empatia generata dai personaggi. Il gioco del poker e il suo mondo sono ovviamente al centro della storia, e imprimono un tratto peculiare alla narrazione e una forte connotazione da spy story: giocare a poker ad alti livelli implica sapersi muovere morbidamente all’interno di una significativa varietà di abilità umane. I protagonisti della nostra storia possiedono queste qualità: sanno decifrare il mondo attorno, bluffare, mettere in atto strategie e declinano queste loro capacità in aspetti che vanno ben oltre il tavolo da gioco. La loro personalità è intrinsecamente legata alla loro identità di giocatori: inscindibile. Questo genera delle dinamiche molto interessanti e un modo peculiare di affrontare la circostanza complessa nella quale vengono a trovarsi.

Il noto scrittore e sceneggiatore Sandrone Dazieri, specializzato nella narrativa crime, si è dedicato allo sviluppo e alla stesura dei copioni delle puntate, insieme a solidi collaboratori. L'autore racconta l'idea alla base di Doppio gioco:

Quando ci siamo messi a scrivere Doppio Gioco, sapevamo di voler alzare l’asticella. Volevamo portare su Canale 5 uno spy thriller capace di sorprendere e intrattenere, ma anche di toccare corde emotive profonde, parlando a un pubblico ampio e trasversale.

È questa, in fondo, la sfida più bella della tv generalista: creare un prodotto che unisca generazioni diverse, senza rinunciare a qualità e ambizione.

La serie gioca su un doppio registro: da un lato la suspense, il colpo di scena, la tensione del mondo dello spionaggio; dall’altro, una storia che parla di famiglia, di legami, di amore, di una figlia pronta a tutto pur di scoprire se suo padre, che crede morto da bambina, è ancora vivo.

Per permettere a una persona comune di sopravvivere in un universo tanto pericoloso, abbiamo deciso di darle un piccolo “superpotere”: la capacità di leggere le persone; un talento che diventa la sua arma segreta e che richiama direttamente l’arte del poker, dove saper decifrare sguardi, esitazioni e dettagli può fare la differenza tra vincere e perdere una mano o la vita.

Abbiamo avuto la fortuna di lavorare con un cast straordinario, guidato da una Alessandra Mastronardi in stato di grazia, capace di tenere insieme forza e fragilità, ironia e determinazione.

E lo abbiamo fatto in sintonia con un regista come Andrea Molaioli, che non si accontenta mai e che ha saputo portare sulla scena uno sguardo preciso, elegante, mai scontato.

Un’attenzione particolare l’abbiamo riservata alle partite di poker, che nella serie non sono solo un gioco, ma veri e propri duelli emotivi.

Anche chi non ha mai toccato un mazzo di carte potrà lasciarsi prendere da quei momenti, dove ogni sguardo e ogni respiro contano.

Doppio Gioco è la dimostrazione che la tv generalista può ambire in alto, offrendo al pubblico una serie che intrattiene, emoziona e sorprende, senza rinunciare a qualità e ambizione.