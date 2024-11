Domenico Modugno, L’Italiano che incantò il mondo: Questa sera, mercoledì 27 novembre 2024, in onda su Rai1

Anticipazioni TV

Questa sera non perdete il documentario evento dedicato, a 30 anni dalla scomparsa, a Domenico Modugno, l'artista italiano tra i padri della musica leggera italiana.

Questa sera, mercoledì 27 novembre 2024, alle ore 21.30 su Rai1, non perdete il documentario evento intitolato Domenico Modugno, L’Italiano che incantò il mondo, dedicato a Domenico Modugno, che ha fatto la storia della musica italiana. Una serata imperdibile per ricordare l’artista ai 30 anni dalla sua scomparsa, con testimonianze e filmati d’archivio che ci permettono di ripercorrere la vita e la carriera dello straordinario cantautore.

Domenico Modugno, L’Italiano che incantò il mondo è un racconto personale e storico dell’uomo ma anche dell’artista nato a Polignano a Mare e trasferitosi poi a Roma. La narrazione tocca i punti salienti della sua vita e della sua carriera, compresi il provino al Centro Sperimentale, le vittorie al Festival di Sanremo, l’amore per sua moglie e arriva sino agli ultimi anni della sua esistenza. Un’anima dalle mille sfumature musicali che viene riportata sullo schermo attraverso le sue intramontabili e indimenticabili canzoni come Nel blu dipinto di blu, Meraviglioso, La lontananza, Amara Terra Mia. A ricordarlo, in questa serata, ci sono – tra gli altri - Adriano Aragozzini, Enrica Bonaccorti, Massimo Modugno, Liana Orfei, Giuliano Sangiorgi e Marinella Venegoni.

Straordinaria collaborazione, per realizzare questo documentario, è stata quella con l’archivio fotografico Farabola, che conserva una grande collezione di scatti di Domenico Modugno, alcuni dei quali inediti.

Sarà un mercoledì di ricordi quello di questa sera, 27 novembre 2024. Domenico Modugno si spegne il 6 agosto 1994; trent’anni fa finisce un’avventura fantastica. Un ragazzo intraprendente lascia il sud e scappa al nord, in cerca di fortuna. Non avrebbe mai immaginato di arrivare dove è arrivato, lontano, come un sogno, con il quale ha cambiato la canzone italiana.

Nel 1958 due ragazzi, Franco Migliacci e Domenico Modugno, un paroliere alle prime armi e un giovane artista, presentano al Festival di Sanremo una canzone, Nel Blu dipinto di Blu, e vincono. Quel brano non vince solo la kermesse canora ma porta la musica italiana oltre il belcanto e oltreoceano. Modugno si trova quindi catapultato nel mondo delle star internazionali, arrivando a vendere oltre 22 milioni di copie e ottenere due Grammy.

Nel blu dipinto di Blu o meglio “Volare”, vengono riconosciute come un inno al benessere e alla felicità, quella del Bel Paese. Sono tanti gli stranieri che cominciano a cambiare la percezione che hanno dell’Italia e pure nel nostro paese qualcosa cambia. A livello musicale nasce la canzone d’autore. Ma il cantautorato, a Modugno, allora non gli riconosce il merito che gli deve. Si comporta come “un figlio ingrato”, irriconoscente verso il suo stesso padre, che si trova a dover affrontare un turbinio di cadute e rinascite, soprattutto tra gli anni Sessanta e Settanta, quando i gusti della gente mutano e i cambiamenti culturali e sociali sono vorticosi e incessanti.

Ma Domenico Modugno non si ferma perché è un artista e un uomo capace di continuare a sognare, comporre, scrivere e cantare anche quando lo colpisce un ictus, nel 1984. Domenico Modugno, L’Italiano che incantò il mondo racconta anche dell'impegno politico del cantautore, che davvero affascinò l’Italia e il mondo e che ancora oggi ci spinge a volare.

Domenico Modugno, L’Italiano che incantò il mondo va in onda stasera in prima serata su Rai1.