DOC terza stagione, oggi al cinema in un ritorno al passato: incontro con Luca Argentero

I primi due episodi dell'attesa terza stagione di DOC - Nelle tue mani arrivano nelle sale UCI Cinemas oggi e domani, prima di debuttare su Rai 1 dall'11 gennaio. Incontro con il protagonista, Luca Argentero.

Dove eravamo rimasti? Andrea Fanti è pronto a tornare come primario di medicina interna al Policlinico Ambrosiano, nella terza e nuova stagione di DOC - Nelle tue mani, vero fenomeno di enorme successo per la televisione italiana degli ultimi anni, con due annate intorno al 30% di share nella prima serata di Rai 1 del giovedì. DOC. Nelle tue mani, una produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, che andrà in onda in prima serata su Rai 1 a partire dal prossimo 11 gennaio 2024.

Oggi e domani, il 18 e il 19 dicembre, i primi due episodi saranno in anteprima nelle sale Uci Cinemas. Nel cast Luca Argentero, Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Sara Lazzaro, Marco Rossetti, Laura Cravedi, Giacomo Giorgio, Elisa Wong, Elisa Di Eusanio, Giovanni Scifoni, Aurora Peres e Diego Ribon. Sceneggiatori sono Francesco Arlanch e Viola Rispoli, la regia è affidata a Jan Maria Michelini (ep. 1-4), Nicola Abbatangelo (ep. 5-10) e Matteo Oleotto (ep. 11-16).

"Ero molto curioso di capire come gli sceneggiatori avrebbero potuto ritrovare un nuovo tirante così forte anche in questa nuova stagione", ha dichiarato Luca Argentero, protagonista assoluto e DOC in persona, incontrando la stampa. "Con la seconda raccontando il Covid sono stati quasi dei veggenti. Anche questa volta anche ce l'hanno fatta a tenere alta la tensione, non so come altro dirlo. Anche noi abbiamo letto i copioni mano a mano, all'americana, alle volte improvvisando le nostre storie e quello che succede ai nostri personaggi, ricevendo le sceneggiature poche ore prima. Diventa tutto molto emozionante, se riesci a trasformare queste novità della sera prima nello stesso supore che i nostri personaggi vivono nel vivere le cose che gli capitano. Un pelino concitato, ma emozionante. In questa nuova stagione tornano in parte i ricordi del passato a Doc, per uno che ha perso la memoria come lui. Rimane l'ispirazione del libro e della storia personale vissuta realmente da Pierdante Piccioni"

Un colpo di pistola alla testa. È stato questo a mandare in frantumi la vita di Andrea Fanti, primario di Medicina Interna del Policlinico Ambrosiano di Milano. Anche se è sopravvissuto, una volta uscito dal coma ha dovuto fare i conti con una terribile scoperta: gli ultimi dodici anni della sua vita sono svaniti nel nulla, come se non fossero mai esistiti. Non ricorda la fine del suo matrimonio, l’inizio di una nuova storia con una collega, la morte di suo figlio. Insomma, tutte le cose che, nel bene e nel male, l’hanno reso chi era. Una ferita da cui non è stato facile riprendersi, ma che si è rivelata un’inaspettata opportunità: perché se mentre prima dello sparo era freddo e distante, ora, grazie all’amnesia, Andrea ha avuto modo di avvicinarsi ai pazienti, capirne le esigenze e i bisogni, diventando un medico, ma anche un uomo migliore. È diventato Doc. Almeno così lo chiamano i colleghi e gli specializzandi del reparto.

E ora, dopo aver scoperto la verità dietro allo sparo che gli è costato la memoria, nella prima stagione, e dopo aver combattuto insieme al resto dello staff durante la pandemia, nella seconda stagione, Doc in questa terza stagione si trova ad affrontare una nuova sfida. Reintegrato nel ruolo di primario, fa del suo meglio per gestire il reparto, cercando di raggiungere gli obiettivi fissati dalla Direzione, senza però rinunciare alla qualità e all’attenzione che pretende nei confronti dei suoi pazienti.

Un lavoro che rimanda a quegli anni cancellati dalla sua memoria, come ricorda Argentero. "Per Andrea Fanti ci vuole sempre qualcuno che certifichi che quel ricordo è reale e non uno scherzo del suo cervello. Il grande tema è il ritorno del passato e la gestione del camice da primario, del potere e del denaro, specie in un reparto di medicina interna che deve ora essere economicamente sostenibile, non basta più essere bravi a fare il proprio lavoro. Una cosa che stride con l'approccio alla medicina di Doc. Una tendenza molto reale, quello che mi piace di più di questa serie: non aver paura di affrontare temi che toccano una cosa così sensibile come la salute del cittadino. Un vero e proprio dito puntato contro la nuova tendenza della medicina, soprattutto quella che arriva da oltreoceano. Un reparto come quello di medicina interna in un ospedale, oggi, non ha quasi senso di esistere. Ci sono reparti sempre più specializzati, esami sempre più costosi, il paziente deve essere una fonte di reddito. Da come viene trattato il malato, l'ospedale trarrà o meno un profitto. Un tema incredibilmente scomodo, e attraverso gli occhi di Doc vedremo come, in un sistema che funziona, al centro ci deve essere sempre la persona. Credo sia il motivo del grande affetto che le persone hanno nei confronti di Doc, non è il medico che vorrebbero incontrare, ma il paese in cui vorrebbero vivere e far crescere i propri i figli. Un'utopia a portata di mano, basterebbe semplicemente volerlo".