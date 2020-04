DOC - Nelle tue mani: l'Ultima Puntata della Fiction in onda giovedì 16 aprile 2020

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni del quarto è Ultimo appuntamento della Fiction di Rai1 con Luca Argentero.

Andrà in onda giovedì 16 aprile 2020, l'atteso Finale di Stagione della nuova Fiction di Rai1 DOC - Nelle tue mani. La serie, ispirata ad una storia vera, vede nei panni del protagonista - il medico Andrea Fanti - Luca Argentero. Nel Cast anche Matilde Gioli nel ruolo di Giulia Giordano, allieva ed amante - ormai dimenticata - del dottore. La storia ha l'ambizione di raccontare la malattia come possibilità di nuova occasione, di cambiamento e di sfida.

DOC - Nelle tue mani: Dove eravamo rimasti...

Giulia riporta Andrea in reparto per una paziente che chiede di essere visitata esclusivamente da lui e che non sa delle sue attuali condizioni. Un errore causato dalla sua amnesia mette però tutti gli specializzandi sotto pressione. Intanto, Alba è costretta ad affrontare il rancore che prova nei confronti di sua madre. Un episodio speciale ambientato dieci anni prima. Andrea, ancora insieme alla famiglia e medico entusiasta, ha per la prima volta l'occasione di fare un salto di carriera. Tenere insieme tutto però non è semplice: la competizione con il suo collega Marco, in cui si trova improvvisamente coinvolto, rischia di fargli perdere di vista chi è veramente...



La Trama ufficiale dell'Ultima Puntata di DOC - Nelle tue mani

Episodi 7 e 8 - Il giuramento di Ippocrate

L'arrivo in reparto di Carolina, colpita da una patologia misteriosa, fa esplodere una serie di conflitti tra Andrea e Agnese che li dovranno superare insieme per il bene della figlia. L'attenzione dei giovani specializzandi, invece, è richiamata da un'appariscente influencer e Alba non riesce a nascondere la sua gelosia nei confronti di Riccardo... Nel tentativo di recuperare il suo ruolo di padre e aiutare Carolina a riprendersi dalla malattia, Andrea torna a corteggiare Agnese. Un fastidioso mal di testa mette in difficoltà Gabriel nella cura di un paziente, mentre Elisa e Riccardo sono alle prese con un'aspirante astronauta!

Doc - Nelle tue Mani torna giovedì 16 aprile 2020 su Rai1, a partire dalle 21.25