Cuori 2: Stasera la Quarta Puntata della Nuova Stagione della Fiction di Rai1

Questa sera 22 ottobre va in onda la quarta puntata la nuova stagione della fiction di Rai1 intitolata Cuori, ambientata nella Torino di fine anni 60.

Va in onda stasera domenica 22 ottobre alle 21.25 su Rai1 la quarta puntata della nuova stagione della fiction intitolata Cuori che, come ricorderete, racconta una storia dedicata a un gruppo di pionieri della medicina che negli anni 60 rivoluzionò la allora nascente cardiochirurgia, sperimentando nuove tecniche e sfidando ogni giorno i limiti della scienza.

L’ultimo episodio della prima stagione si era chiuso con Cesare (Daniele Pecci), operato al cuore e sospeso fra la vita e la morte. Il primo episodio della nuova stagione si apre nel luglio del 1968, nove mesi dopo, e rivela che il sogno d’amore di Delia (Pilar Fogliati) e Alberto (Matteo Martari) non si è compiuto. Da una parte Delia non ha potuto rivelare a Cesare il sentimento che prova per Alberto, dall’altra Alberto ha scelto di restare accanto a Karen (Romina Colbasso), che lo ha reso padre. Storia chiusa? Quel che è certo è che il cuore di Delia viene messo a dura prova dall’incontro con l’ispettore Marcello Giraudo (Alessandro Tersigni), uomo affascinante che arriva alle Molinette per seguire un’indagine: si è verificata una morte misteriosa in ospedale. Incidente oppure omicidio?

Cuori 2: la Trama della Quarta Puntata della Fiction di Rai1

Episodio 7 - Un lampo nel cuore

L'incidente di Elvira scuote tutto l'ospedale e in particolar modo Mosca, divorato dai sensi di colpa. Allo stesso modo, Delia cerca di dimenticare l'accaduto con Alberto, ma non è facile.

Episodio 8 - Errare humanum est

L'operazione di Luisa è riuscita, ma la preoccupazione circa la sorella, ha spinto Alberto in errore: una sua disattenzione rischia di mettere seriamente in pericolo la vita di un paziente.

Cuori 2 è stata realizzata in co-produzione da Rai Fiction, Aurora Tv e Rai Com, prodotta da Giannandrea Pecorelli per Aurora TV, in collaborazione con Centro di Produzione TV Rai di Torino. La regia è di Riccardo Donna e ha come protagonisti Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati nei panni dei tre geniali e ambiziosi medici dell’ospedale Molinette di Torino.

La quarta puntata di Cuori 2 va in onda questa sera domenica 22 ottobre alle 21:25 su Rai1.