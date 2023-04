Cucine da Incubo: Stasera su Sky Uno va in onda la seconda missione impossibile di Antonino Cannavacciulo

Anticipazioni TV

La nuova missione impossibile di Antonino Cannavacciulo è alle porte di Roma. Scopriamo tutte le Anticipazioni del secondo appuntamento, su Sky Uno e NOW, con Cucine da Incubo.

Stasera - domenica 9 aprile 2023 - Antonino Cannavacciulo torna con le missioni impossibili di Cucine da Incubo, in onda su Sky Uno alle ore 21.15 e in streaming in esclusiva su NOW. Scopriamo insieme le Anticipazioni del secondo appuntamento, che vedremo oggi:

Cucine da Incubo: Anticipazioni Seconda Puntata in onda stasera su Sky Uno

Nel secondo appuntamento di Cucine da Incubo, in onda oggi 9 aprile 2023, Antonino arriverà a Grottaferrata, una piccola cittadina vicino Roma, alle pendici dei Colli Albani. A chiedere l'aiuto dello Chef, è Casa Brunori. Ristorante storico di Grottaferrata, Casa Brunori è da sempre di proprietà della famiglia Brunori e dal 1977 è gestito dal figlio Bruno che, nel tempo, è diventato uno dei personaggi più conosciuti del panorama ristorativo della Capitale. Questo non solo per i suoi piatti ma anche per il suo modo di fare, tipico dell’oste romano sempre con la battuta pronta e la risata facile.

Bruno ha servito moltissimi personaggi famosi, del mondo della politica, dello spettacolo e dell’imprenditoria. Ma questa fama lo ha portato a trascurare sempre più il ristorante, preferendo gli inviti agli eventi rispetto alla routine quotidiana fatta di aperture regolari e menù ben definiti. A farne le spese non è stata solo la struttura ma anche lo staff - composto da Fiammetta e Nadia, in cucina, e Carlos e Sonia, in sala - lasciato a se stesso e senza una linea guida da seguire. Oggi Bruno vuole riprendere in mano le redini di Casa Brunori, ma per riuscire a trovare il modo giusto per farlo ha bisogno dell’aiuto di Chef Cannavacciuolo.

Riuscirà Antonino a riportare il ristorante agli antichi splendori? L'iter sarà lo stesso: dopo un attenta analisi della situazione, entrerà in azione fornendo consigli sul menù, sulla gestione di sala e cucina e regalando al locale una completa ristrutturazione – in tempi record – per rendere la location più accogliente e funzionale. Al termine di questi “severi provvedimenti”, toccherà allo staff provare a ricominciare, ritrovando la passione di un tempo.

Cucine da Incubo: ecco dove andrà Antonino Cannavacciulo in questa stagione

Nei successivi appuntamenti di Cucine da incubo, in onda sempre di domenica su Sky Uno, Antonino Cannavacciuolo sarà impegnato in altre missioni impossibili a Misilmeri (Palermo), Cologno Monzese (Milano), Colle Val d’Elsa (Siena), Bogliasco (Genova) e Porto Cesareo (Lecce).

Cucine da Incubo va in onda in prima serata su Sky Uno e in streaming solo su Now.