Cucine da Incubo: Antonino Cannavacciulo arriva a Bricherasio (Torino) per salvare il ristorante Totò Sapore

Per la terza puntata di Cucine da Incubo, Antonino Cannavacciulo arriva a Bricherasio, in provincia di Torino. Ad aspettarlo ci sarà il ristorante Totò Sapore, un locale completamente da rivoluzionare nonostante le esibizioni del sosia di Adriano Celentano, Celentino.

La terza puntata di Cucine da Incubo va in onda oggi, domenica 20 aprile 2025, in esclusiva su Sky – su Sky Uno alle ore 21.15 - e in Streaming solo su NOW.

Cucine da Incubo: Antonino Cannavacciulo arriva a Bricherasio per salvare il ristorante Totò Sapore

Bricherasio è un paesino a pochi chilometri da Torino ed è proprio qui che sorge il ristorante Totò Sapore. Vincenzo il proprietario è un ex giardiniere e ha deciso di cominciare questa attività per assecondare una sua passione. Ma il suo approdo nel mondo della ristorazione non ha dato buoni frutti anzi ha creato quasi un disastro. Chef Cannavacciuolo si troverà davanti a una situazione paradossale: all’ingresso del ristorante l’insegna è rimasta quella della vecchia gestione, la sala è in uno stato di semi-abbandono e il menu non è aggiornato.

Le cose non migliorano in cucina. Tutte le materie prime usate sono surgelate e lo staff pecca di incuria. Vincenzo non riesce a farsi rispettare e di conseguenza nessuno crede nel suo profetto. Cannavacciulo cercherà di dare una mano a questa ciurma semi-ammutinata e lo farà assistendo prima di tutto a un vero servizio serale, senza intervenire. Solo successivamente darà i suoi preziosi consigli sia da chef che da imprenditore per salvare un’attività che altrimenti finirebbe al collasso. Ma dovrà rivoluzionare tutto, non solo l’aspetto del locale. E sarà una bella sfida!

Cucine da Incubo: ecco quali sono i prossimi appuntamenti

Cucine da Incubo continua nelle prossime settimane. Dopo la tappa in Germania, quella a Frosinone e quella di Bricherasio, Antonino Cannavacciulo arriverà a Ciampino (Roma), a Robbiate (Lecco), a San Severo (Foggia) e a Montella (Avellino).

Cucine da Incubo va in onda ogni domenica su Sky - su Sky Uno alle ore 21.15 - e in Streaming solo su NOW.