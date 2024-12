Concerto di Natale, la serata evento questa sera su Canale 5

Anticipazioni TV

Mercoledì 25 dicembre, dall'Auditorium della Conciliazione di Roma, in prima serata su Canale 5, Federica Panicucci conduce la 32° edizione del tradizionale Concerto di Natale.

L’edizione di quest’anno vede la partecipazione di artisti di prestigio nazionale e internazionale che hanno dimostrato una profonda sensibilità riguardo a temi sociali e di solidarietà. Il cast sarà composto da: Roberto Vecchioni, Ricchi e Poveri, Fabrizio Moro, Ditonellapiaga, Raphael Gualazzi, Iva Zanicchi, Boomdabash, Fausto Leali, Omar Pedrini, Arianna, il maestro Andrea Griminelli e Alma Manera. Inoltre, saliranno sul palco: Lusaint (Regno Unito), Dotan (Paesi Bassi), i mitici The Trammps (USA), Angelique Kidjo (Benin), Emeli Sandé (Regno Unito).

L’atmosfera di festa sarà, inoltre, assicurata dalle giovani voci del Piccolo Coro Le Dolci Note, guidate dal maestro Andrea Bacchetti e dall’energia del Benedict Gospel Choir. Tutti gli artisti si esibiranno dal vivo accompagnati dall'Orchestra Italiana del Cinema diretta dal maestro Adriano Pennino. Il richiamo alla solidarietà sarà ancora una volta affidato a Missioni Don Bosco. Questa edizione vuole dare visibilità e contribuire fattivamente a sostenere i progetti dei Missionari Salesiani che rischiano la vita ogni giorno per tutelare i bambini, soprattutto nei paesi dove i loro diritti sono violati quotidianamente, come la Nigeria e l’Ucraina in questi anni di guerra. I telespettatori possono sostenere questo progetto attraverso una donazione al numero solidale 45594 (numero attivo fino al 2 gennaio 2025).

Il Concerto di Natale, con la sua lunga storia di impegno umanitario e sociale, ha tessuto una preziosa rete di connessioni tra artisti provenienti da culture diverse. In questi tre decenni, circa 500 talenti nazionali e internazionali hanno illuminato il palco dell’evento, contribuendo a diffondere un messaggio di unità e solidarietà. Il Concerto di Natale continua così a trasformare la passione per la musica in azioni concrete che fanno la differenza nella vita di molte persone. La regia è affidata come sempre a Roberto Cenci e Radio R101 è la radio ufficiale della serata. Il “Concerto di Natale”, organizzato da Prime Time Promotions, gode del patrocinio della Fondazione Cultura per l'Educazione, del Dicastero per la Cultura e l’Educazione. Partner culturale: Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura in collaborazione con gli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino.

