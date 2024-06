Con il cuore nel nome di Francesco, su Rai 1 la serata di beneficenza con Carlo Conti

Anticipazioni TV

Stasera, giovedì 6 giugno 2024, la prima serata di Rai 1 è dedicata alla 22esima edizione di Con il Cuore nel Nome di Francesco.

Una maratona di beneficenza, organizzata dai Frati Francescani del Sacro Convento di Assisi, a sostegno di chi soffre e chi si trova in difficoltà. Torna, in diretta su Rai 1 e Radio1, giovedì 6 giugno alle 21.30, per la XXII edizione, l’evento di solidarietà “Con il Cuore nel Nome di Francesco”, condotto ancora una volta da Carlo Conti con la partecipazione di grandi artisti tra cui i The Kolors, Ricchi e Poveri, i Nomadi, Fausto Leali, Orietta Berti, Enrico Nigiotti, Maninni.

Quest’anno l’intento solidale della Raccolta Fondi è quello di aiutare le Mense Francescane operanti in Italia, le famiglie italiane in difficoltà, i progetti delle Missioni Francescane operanti in Italia e tutti i Continenti e di inviare tutti gli aiuti umanitari possibili ai civili colpiti in Terra Santa. In tutto 22 i progetti e 11 i Paesi coinvolti, tra cui le mense francescane in Italia e le popolazioni colpite da guerre e carestie. Per partecipare alla maratona solidale basterà inviare un sms o chiamare da telefono fisso al 45515 dal 1° al 30 giugno 2024.



Anche questa edizione, coordinata da Padre Enzo Fortunato, Direttore della Comunicazione della Basilica di San Pietro in Vaticano, coordinatore della Giornata Mondiale dei Bambini e organizzatore della manifestazione Francescana di solidarietà con OFMConv, vedrà la partecipazione di persone impegnate in prima linea nell’accoglienza e nella cura delle persone in difficoltà.

Carolina Rey inviata presso alcune delle Mense Francescane presenti in Italia racconterà l’impegno dei frati e dei volontari che quotidianamente contribuiscono a dar sostegno e a far sentire meno soli le tante persone bisognose e in difficoltà. Anche quest’anno “Con il Cuore - Nel nome di Francesco” andrà in onda in diretta radiofonica su Rai Radio1, con la conduzione affidata a Duccio Pasqua e Marcella Sullo, oltre che in streaming su RaiPlay e verrà inoltre reso accessibile da Rai Pubblica Utilità attraverso i sottotitoli per non udenti, attivando la pagina 777 di Televideo, e l’audiovideodescrizione per i non vedenti sul Canale dedicato di Rai1 e sullo streaming di Raiplay, interamente tradotto in LIS (Lingua Italiana dei Segni)



“Con il Cuore, nel nome di Francesco” è un programma di Carlo Conti, Emanuele Giovannini, Ivana Sabatini, Leopoldo Siano con la collaborazione di Eleonora Niccoli. La regia è di Maurizio Pagnussat, la Scena è di Marco Calzavara, la Fotografia è di Massimo Liberati.

