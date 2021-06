Con il cuore in nome di Francesco, stasera su Rai 1: Ospiti Massimo Ranieri e Renato Zero

Anticipazioni TV

Stasera, alle 21.25 su Rai1, andrà in onda la maratona di solidarietà Con il cuore in nome di Francesco. A condurre la serata, dal Piazzale antistante la Basilica Superiore di San Francesco d'Assisi, sarà Carlo Conti, affiancato da Massimo Ranieri e Renato Zero.

Questa Sera, su Rai1 alle 21.25, Carlo Conti condurrà, dal Piazzale antistante la Basilica Superiore di San Francesco d'Assisi, la serata benefica di solidarietà dei frati del Sacro Convento di Assisi, che da diciannove anni sostiene le persone in difficoltà. L'evento, chiamato Con il Cuore nel nome di Francesco, avrà due ospiti illustri: Massimo Ranieri e Renato Zero.

Quest’anno l'obiettivo di Con il Cuore nel nome di Francesco è quello di aiutare le Mense Francescane operanti in Italia, ma anche le tantissime famiglie italiane che, a causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19, si sono trovate in gravi difficoltà economiche. Allo stesso modo, si darà sostegno alle tante Missioni Francescane operanti in tutti i Continenti. La serata-evento andrà in onda in diretta anche su Rai Radio1 e l'indomani su Rai1 alle 15.50.

Massimo Ranieri e Renato Zero

In una serata che mescola cultura, musica e spiritualità, Renato Zero e Massimo Ranieri si esibiranno interpretando i loro brani di maggiore successo e saranno accompagnati dalle loro band. Canteranno dal vivo, naturalmente, e non in playback. Con il Cuore nel nome di Francesco prevede anche tanti altri ospiti provenienti da contesti diversi. Alcuni racconteranno le loro esperienze di fede, altri parleranno della battaglia contro il Covid-19.

Sarà possibile sostenere la campagna di solidarietà dei Frati del Sacro Convento di Assisi con sms e chiamate da rete fissa al 45515 fino al prossimo 30 giugno. Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun sms inviato da cellulare WindTre, Tim, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. Oppure del valore di 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa Tim, Vodafone, WindTre, Fastweb e Tiscali e 5 euro per le chiamate da rete fissa Twt, Convergenze, PosteMobile.