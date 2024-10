Come Un Padre: al via le riprese della nuova Serie TV di Luca Miniero con Carmine Recano e ispirata a Don Antonio Loffredo

Anticipazioni TV

Primo ciak al Rione Sanità, a Napoli, della nuova serie di Luca Miniero, ispirata alla figura di Don Antonio Loffredo.

Sono cominciate, al Rione Sanità di Napoli, le riprese della nuova serie di Luca Miniero. La Fiction, intitolata Come Un Padre, è una coproduzione Rai Fiction e Mad Entertainment ed è liberamente ispirata dal libro Noi del Rione Sanità, di Don Antonio Loffredo, che sarà interpretato da Carmine Recano.

Come un Padre: ecco di cosa parla la nuova serie

Cominciano le riprese di Come Un Padre, la nuova serie di Luca Miniero. Carmine Recano, protagonista della serie di successo Mare Fuori, interpreterà Don Giuseppe Santoro, un parroco la cui figura è ispirata a Don Antonio Loffredo. La storia si svolge nel popoloso quartiere Sanità di Napoli, povero e degradato fino a poco tempo fa e per questo evitato dagli stessi napoletani. Il Rione è stato per anni ritenuto inaccessibile e si parlava di lui solo per casi di violenza e criminalità. Oggi è invece meta di turismo sia italiano che internazionale e molto viaggiatori ne apprezzano i luoghi antichi, i suoi ristoranti e le sue pasticcerie famose in tutto il mondo.

Il merito è di Don Antonio Loffredo, un prete illuminato che ha realizzato il “Miracolo del Rione Sanità”, trasformandolo in un luogo dove vivere e lavorare è possibile. Nel 2006 don Antonio, insieme a un gruppo di sei giovani volontari, nati e cresciuti alla Sanità, fonda una cooperativa sociale per riqualificare spazi abbandonati e dare una concreta opportunità di lavoro nel campo dell’arte, dello sport e della cultura, come alternativa al nulla o all’illegalità. Attualmente sono centinaia i giovani che lavorano legalmente alla Sanità, dove le luci sono accese anche fino a notte inoltrata, ed è meta di migliaia di turisti.

La serie vuole quindi raccontare lo sguardo inedito e salvifico di questo prete visionario, imprenditore salva anime, che ha cambiato il futuro di bambini e ragazzi, facendo capire loro quanto la bellezza e l’arte possano essere fonte di economia virtuosa e possano salvare il futuro.