Chiamami ancora amore, intervista video con Greta Scarano

Abbiamo incontrato via zoom Greta Scarano, la protagonista della nuova serie di Rai 1, Chiamami ancora amore, un riuscito racconto agrodolce su un amore che nasce e si esaurisce non superando il logorio degli tempo che passa.

Tra le attrici italiane in ascesa, Greta Scarano ha sicuramente un posto nelle prime file. Capace di essere credibile sia interpretando un personaggio reale, come la Ilary Blasi della serie Speravo de morì prima, che nei panni di una donna sempre più a disagio all'interno di un matrimonio in crisi in Chiamami ancora amore, convincente storia in tre puntate in onda su Rai 1 dal 3 maggio.

Una fiction che si discosta dal consueto format delle prime serate della rete ammiraglia, proponendo il racconto di un amore, partendo dalla sua brutale crisi finale, con tanto di decisione di un giudice sull'affidamento del figlio Pietro, 11 anni. Un flusso narrativo che si sviluppa con costanti proiezioni indietro nel tempo, quando l'amore nasceva e si consolidava, seguendo il punto di vista di una psicologa chiamata a decidere sull'affidamento.

Ne abbiamo parlato, di Chiamami Ancora Amore, proprio con Greta Scarano, in questa intervista.

Video Intervista con Greta Scarano su Chiamami ancora amore