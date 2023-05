Anticipazioni TV

Nuovo appuntamento su Rai3 con Che Tempo che Fa, lo show condotto da Fabio Fazio. Scopriamo tutti gli Ospiti della Puntata in onda Stasera.

Questa sera - domenica 7 maggio 2023 - appuntamento con Che Tempo che Fa, il programma condotto da Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. La puntata va in onda come sempre alle 20.00 su Rai3. Scopriamo insieme chi saranno gli ospiti di oggi:

Che Tempo che Fa, gli ospiti di Stasera 7 maggio 2023

In esclusiva TV, questa sera Fabio Fazio intervista il Premio Oscar Steve Martin, in occasione dell’uscita del libro Il numero uno sono io, un fumetto sulla sua leggendaria carriera, scritto da lui e illustrato da Harry Bliss, celebre vignettista del New Yorker, nel quale l’attore racconta aneddoti esilaranti dai set dei suoi film più amati – Il padre della sposa, Roxanne, Lo straccione, I tre amigos e molti altri – e condivide momenti di ispirazione e imprese con personaggi del calibro di Paul McCartney, Diane Keaton, Robin Williams e Chevy Chase.

Ospite della puntata anche Alberto Angela, prossimamente su Rai 1 con uno speciale dedicato al padre Piero e Annalisa, disco d’oro con il suo ultimo singolo intitolato Mon Amour che ha già raggiunto oltre 8,5 milioni di visualizzazioni su YouTube e 9,5 milioni di ascolti su Spotify. E ancora: Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Benedetta Allegranzi, responsabile tecnico e manager, hub tecnico e clinico di Prevenzione e Controllo delle Infezioni (IPC) dell’OMS; Carlo Cottarelli; il climatologo Luca Mercalli; Marco Damilano; il direttore de "La Stampa" Massimo Giannini; la vicedirettrice del "Corriere della Sera" Fiorenza Sarzanini; Nello Scavo; Michele Serra.

Chiude la serata Che Tempo Che Fa - Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, la Signora Coriandoli. Ospiti di oggi: il karateka Michele Martina, Medaglia d’Oro nel kumite - 84 chili agli ultimi Europei di karate a Guadalajara in Spagna, dove l’Italia ha conquistato ben 11 medaglie; Gabriele Corsi e Mara Maionchi, che dal 9 maggio, in diretta da Liverpool, commenteranno le semifinali (su Rai 2) e la finale (su Rai 1) dell’attesissimo Eurovision Song Contest 2023; Nicole Grimaudo, protagonista della nuova serie Vivere non è un gioco da ragazzi, prossimamente su Rai 1; Teo Teocoli; la Gialappa’s Band; Francesco Paolantoni. Torna al Tavolo anche Annalisa.

