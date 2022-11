Anticipazioni TV

Appuntamento su Rai3 con Che Tempo che Fa, lo show condotto da Fabio Fazio. Scopriamo tutti gli Ospiti della Puntata in onda Stasera.

Stasera - domenica 27 novembre 2022 - nuovo appuntamento con Che Tempo che Fa, il programma condotto da Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. La puntata va in onda come sempre alle 20.00 su Rai3. Scopriamo insieme chi saranno gli ospiti di oggi:

Che Tempo che Fa, gli ospiti di Stasera 27 novembre 2022

Ospite d’eccezione della puntata di Che Tempo che Fa di oggi sarà Bono, il leggendario frontman degli U2. A novembre è uscita in tutto il mondo la sua prima autobiografia, Surrender – 40 canzoni, una storia, un ritratto della sua vita in 40 capitoli, ognuno dei quali prende il nome da una canzone degli U2, la storica band nata a Dublino che ha conquistato le classifiche globali vendendo 170 milioni di dischi in tutto il mondo, conquistando 22 Grammy Awards e aggiudicandosi premi prestigiosi come il Freedom of The City of Dublin e l’Ambassador of Conscience di Amnesty International. Un racconto in prima persona che ci porterà dalla sua infanzia a Dublino, con l’improvvisa perdita della madre quando aveva 14 anni, all’incredibile traiettoria che ha portato gli U2 a diventare uno dei gruppi rock più importanti del mondo, fino agli oltre 20 anni di attivismo contro l’AIDS e la povertà estrema. Da sempre impegnato in campo umanitario, Bono - all’anagrafe Paul David Hewson - è infatti attivo soprattutto con due importanti organizzazioni mondiali come ONE, che combatte la povertà estrema e le malattie, e (RED), i cui derivati sono devoluti al fondo globale per la lotta all’AIDS, la tubercolosi e la malaria. Nel 2005 è stato nominato “Person of the year” da Time Magazine e nel 2007 è stato insignito del titolo di Cavaliere dalla Regina Elisabetta II, in virtù dei suoi meriti musicali e del suo impegno a favore delle cause umanitarie.

Si continuerà a parlare di musica con Francesco Guccini, che racconterà come è nato il suo nuovo album intitolato Canzoni da intorto, uscito a 10 anni dall’ultimo e che ha già ottenuto grande successo con il pubblico, posizionandosi al primo posto dei vinili più venduti della settimana e al secondo posto dei dischi più venduti della settimana. Ospiti di Fabio Fazio anche la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; l’economista Tito Boeri; la vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea; Diego Abatantuono e Mago Forest, protagonisti con Nino Frassica della nuova commedia natalizia di Francesco Patierno, Improvvisamente Natale.

Improvvisamente Natale: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Nella puntata di stasera si parlerà anche di sport. Il CT della Nazionale italiana di calcio Roberto Mancini e il capo delegazione Gianluca Vialli, al cinema dal 28 novembre 2022 con il documentario La Bella Stagione, diretto da Marco Ponti e tratto dall’omonimo libro scritto da Mancini, Vialli e i calciatori della Sampdoria campione d’Italia.

La Bella Stagione: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Chiude la serata Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Gli ospiti saranno: Francesca Michielin, live con l’ultimo singolo intitolato Occhi grandi grandi, Vito Dell’Aquila, neo campione mondiale di taekwondo e già medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, Francesca Fialdini, presentatrice con Mario Acampa del Junior Eurovision Song Contest in onda l’11 dicembre su Rai1, Simona Ventura, Mara Maionchi e Francesco Paolantoni.

Che tempo che fa va in onda stasera alle 20.00 su Rai3.