Che Tempo Che Fa: Gli Ospiti di Stasera 24 aprile 2022

Anticipazioni TV

Appuntamento su Rai3 con Che Tempo che Fa, lo show condotto da Fabio Fazio. Scopriamo tutti gli Ospiti della Puntata in onda Stasera.

Stasera, domenica 24 aprile, su Rai3 va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. La serata sarà in gran parte dedicata alla guerra in Ucraina, con contributi di numerosi intellettuali, giornalisti e inviati.

Che Tempo che Fa, gli Ospiti di Stasera su Rai3

Tra gli ospiti della puntata: il Ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba; alla vigilia della Festa della Liberazione, Teresa Vergalli, ex staffetta partigiana e membro dell’ANPI – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia; Roberto Saviano; l’economista Tito Boeri; il virologo Roberto Burioni.

Ospite d’eccezione di questa sera: Claudio Baglioni. L’artista festeggia, quest’anno, cinquant’anni di carriera e lo farà con una serie di concerti, nei quali tornerà a calcare il palcoscenico di alcuni dei luoghi storici più prestigiosi d’Italia – trai quali le Terme di Caracalla e l’Arena di Verona – dopo la tournée Dodici note solo, che lo vede impegnato dal gennaio scorso e che si concluderà il 16 maggio.

In studio con Fazio ci saranno anche Sandra Bonzi e suo marito Claudio Bisio. La Bonzi, giornalista impegnata per anni in ambito televisivo e cinematografico, dal 28 aprile prossimo uscirà in libreria con il suo romanzo Nove giorni e mezzo. Bisio invece sarà presto protagonista al cinema con il suo nuovo film Vicini di Casa, con Vittoria Puccini, Vinicio Marchioni e Valentina Lodovini. L’uscita è prevista per il 2022.

Che tempo che fa va in onda stasera alle 20.00 su Rai3.