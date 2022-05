Che Tempo Che Fa: Gli Ospiti di Stasera 15 maggio 2022

Anticipazioni TV

Nuovo appuntamento su Rai3 con Che Tempo che Fa, lo show condotto da Fabio Fazio. Scopriamo tutti gli Ospiti della Puntata in onda Stasera.

Nuovo appuntamento, stasera domenica 8 maggio, con Che Tempo che Fa, il programma di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, in onda a partire dalle ore 20 su Rai3.

Che Tempo che Fa, gli Ospiti di Stasera su Rai3

Ospiti dell'appuntamento di sera saranno i vincitori dell'Eurovision Song Contest 2022. Una finale ricca di colpi di scena ha visto i Maneskin cedere lo scettro alla band ucraina Kalush Orchestra che ha trionfato in questa edizione 2022 con il brano Stefania.

Dalla musica allo sport con il velocista numero uno del mondo, Marcell Jacobs, due volte Medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e primo italiano nella storia ad aver vinto l'oro olimpico nei 100 metri piani e ad essersi piazzato finalista per questa specialità. Jacobs dal prossimo 17 maggio sarà nelle librerie con l’autobiografia Flash – la mia storia.

E ancora, in studio anche Alberto Mantovani, presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca; Roberto Burioni, Professore ordinario di microbiologia e virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Luciano Ligabue nelle librerie con l’autobiografia Una Storia. Tornano per parlarci ancora di Don Matteo, Raoul Bova, new entry della serie nei panni di Don Massimo, e Nino Frassica, storico Maresciallo Cecchini.

Che tempo che fa va in onda stasera alle 20.00 su Rai3.