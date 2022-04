Che Tempo Che Fa: Gli Ospiti di Stasera 10 aprile 2022

Anticipazioni TV

Appuntamento su Rai3 con Che Tempo che Fa, lo show condotto da Fabio Fazio. Scopriamo tutti gli Ospiti della Puntata in onda Stasera.

Sarà una puntata in gran parte dedicata alla guerra in Ucraina ma si parlerà anche di emergenza Covid, stasera domenica 10 aprile 2022, a Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, in onda a partire dalle 20, per l’anteprima e poi, alle 20.30.

Anticipazioni e Ospiti della Puntata di Stasera di Che Tempo che Fa

Tra gli ospiti della puntata il Ministro della Cultura Dario Franceschini, Chiara Amirante, Presidente e fondatrice di Nuovi Orizzonti, con Don Davide Banzato, assistente spirituale dell’associazione, il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Franco Locatelli, il Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele Roberto Burioni e lo scrittore Gianrico Carofiglio.

E ancora, saranno ospiti Leonardo Pieraccioni e Sabrina Ferilli per promuovere il film in uscita il 21 aprile Il Sesso degli angeli.

Che tempo che fa va in onda stasera alle 20.00 su Rai3.