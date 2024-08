Che Dio Ci Aiuti Anticipazioni 30 agosto 2024, Repliche Seconda Stagione: Margherita comincia una relazione con Limbiati

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame di cosa succederà nella puntata, con due episodi, di Che Dio ci Aiuti in onda il 30 agosto 2024. La Fiction ci farà compagnia, in replica, sino al 6 settembre 2024. Ecco le Anticipazioni complete.

Continua l’appuntamento con Suor Angela e con le repliche di Che Dio ci Aiuti. Nei due episodi in onda il 30 agosto 2024, alle ore 14.05 e intitolati Le Strade della Vita e Tesoro della Zia, Chiara e Riccardo, dopo un iniziale scombussolamento, decidono di tenere il loro bambino ma purtroppo Chiara, poco dopo, ha un aborto spontaneo. Margherita comincia una relazione clandestina con Limbiati mentre Azzurra cerca di conquistare un suo ex compagno di scuola, diventato un ricco diplomatico. La giovane si impegna anche a far passare l’esame della patente a Guido. Suor Angela e Suor Costanza sono alle prese con Elisa, la nipote quindicenne della madre superiora, che nasconde un oscuro e doloroso segreto.

Che Dio ci Aiuti: su Rai1 vanno in onda le repliche della seconda stagione

L’estate sta finendo e in attesa del ritorno de Il Paradiso delle Signore, previsto per il 9 settembre 2024, continuano le repliche delle Fiction tra le più amate dagli italiani. Dopo Un Passo dal Cielo è arrivata Che Dio ci Aiuti, con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi. Nella prima settimana di settembre continuerà ad andare in onda la seconda stagione delle avventure di Suor Angela, che presto tornerà su Rai1 con la nuova stagione, prevista per il prossimo autunno 2025 e di cui sono iniziate le riprese. Nelle puntate inedite della Serie non solo vedremo Suor Azzurra ormai completamente calata nel suo nuovo ruolo ma assisteremo al ritorno della stessa Suor Angela, la cui presenza è prevista per qualche episodio e quindi non per tutta la durata della stagione.

Ma torniamo alle anticipazioni dei due episodi in onda il 2 settembre 2024, alle ore 14.05 e intitolati Le Strade della Vita e Tesoro della zia.

Che Dio Ci Aiuti Anticipazioni: Le Strade della Vita

Chiara ha scoperto di essere incinta e Suor Angela le ha dato il coraggio di affrontare sia suo padre che il suo fidanzato e di rivelare loro la notizia. Riccardo non sembra per nulla entusiasta. Il ragazzo è terrorizzato e scompare nel nulla. Guido riesce a rintracciarlo e il giovane confessa ad Angela di non voler diventare padre. La suora capisce che dietro a questo rifiuto c’è una ragione molto particolare. Riccardo non si sente all’altezza di Chiara e per via del suo passato non pensa di poter essere il compagno adatto alla figlia del rettore e ovviamente non crede di poter essere il papà giusto di suo figlio.

Chiara, delusa dal no del fidanzato, decide di abortire affinché suo figlio non si ritrovi a essere allevato da un solo genitore, come purtroppo è successo a lei. Riccardo però ci ripensa e le rivela di volersi occupare di lei e del bambino. Azzurra invece aiuta Guido a preparare l’esame per la patente mentre Margherita, che ha rischiato di perdere tutto, si prepara a seguire il suo primo paziente completamente da sola.

Anticipazioni Che Dio ci Aiuti: Tesoro della zia

Al convitto arriva Elisa, la nipote quindicenne di Suor Costanza. Contemporaneamente al suo arrivo, si verificano alcuni piccoli furti e suor Angela sospetta che la colpevole sia proprio la ragazza. Decide di parlarne con la madre superiora che, inizialmente, è restia ad ammettere che la nipote sia responsabile poi però, convinta che ci sia del vero in quello che le ha detto l’amica, comincia a pedinare la nipote insieme ad Angela. Le due scoprono che Elisa aiuta di nascosto una donna rumena incinta, con un figlio piccolo al seguito e rimasta sola dopo la scomparsa del marito Ivan.

Suor Angela è molto contenta dei gesti altruistici della giovane e quando informa il padre di Elisa, Alfredo, di quanto sua figlia sia gentile, Guido si rende conto che l’uomo conosceva Ivan. Elisa confessa che l’uomo è morto davanti ai suoi occhi, schiacciato dal peso di una cassa nell’azienda di suo padre, che si è rifiutato di chiamare i soccorsi perché l’operaio lavorava in nero. Alfredo, scoperto che la sua bambina è tormentata dai sensi di colpa, decide di costituirsi. Margherita intanto comincia una relazione clandestina con il professor Limbiati. Quando suor Angela lo scopre cerca di convincere la ragazza a non compiere imprudenze. Azzurra invece tenta di conquistare Giannandrea Graziosi, suo ex compagno di scuola e ora diventato un ricco diplomatico. Chiara, mentre vede un appartamento con Riccardo, si sente male e perde il bambino.

