Che Dio ci aiuti 8: stasera su Rai 1 la terza puntata, con Suor Azzurra che rischia di lasciare la casa-famiglia

Anticipazioni TV

Questa sera, in prima serata su Rai 1, torna Che Dio ci aiuti, la serie con Francesca Chillemi nei panni dell'intraprendente Suor Azzurra. Ecco le Anticipazioni della terza puntata.

Si rinnova questa sera, in prima serata su Rai 1, l'appuntamento con l'ottava stagione di Che Dio ci aiuti, la serie con Francesca Chillemi e (da quest'anno) con Giovanni Scifoni, a cui si aggiungono altre new entry che hanno reso le prime puntate della stagione corrente ritmate, appassionanti e originali.

Abbiamo detto che Suor Azzurra ha lasciato il Convento degli Angeli custodi di Assisi per trasferirsi a Roma, dove ha "preso servizio" in una casa-famiglia chiamata La Casa del Sorriso. Azzurra è arrivata a bordo del suo furgoncino e subito ha cercato di aiutare le ragazze che vivono nella casa-famiglia, riuscendo anche a salvare da un fidanzato violento una giovane donna ribattezzata Melody. In Che Dio ci aiuti 8 ci sono anche i figli dello psichiatra che gestisce la casa del sorriso (Lorenzo Riva) più alcuni personaggi secondari che intrecceranno il loro destino con quello dei vari protagonisti, come l'insegnante di pittura di Cristina e un avvocato incantato dalla voce di Melody. Non mancano i segreti e i non detti, ad esempio la bugia di Pietro Riva sull'esame per entrare nell'Arma dei Carabinieri. Il ragazzo non ha nemmeno provato a sostenerlo, ma suo padre non lo sa.

Prodotto da Matilde e Luca Bernabei, Che Dio ci aiuti 8 è diretto da Francesco Vicario e vede la partecipazione straordinaria di Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi. Gli altri componenti del cast principale sono: Bianca Panconi, Ambrosia Caldarelli, Tommaso Donadoni, Ludovica Ciaschetti, Giulio Corso, Gaia Bella e Margherita Mannino.

Che Dio ci aiuti 8: Anticipazioni della terza puntata

La terza puntata dell'ottava stagione di Che Dio ci aiuti si divide in due episodi: La vita che vorrei e Madri

La vita che vorrei:

Mentre Lorenzo è impegnato a dare una mano al figlio di un suo vecchio compagno di università, alla Casa del Sorriso si presenta Suor Costanza, che è a Roma per incontrare il Papa (o almeno così lei crede). La religiosa dice ad Azzurra che è stata scelta per una missione in Perù. Per Azzurra sarebbe un sogno che si avvera, ma la giovane suora non sa più cosa desidera veramente e tentenna, anche perché ha cominciato ad amare La Casa del Sorriso e i suoi ospiti. Nel frattempo Fabio, che è il fascinoso insegnante di disegno di Cristina, chiede alla ragazza di incontrarla di persona, ma lei non lo ha informato della sua gravidanza e non se la sente di affrontarlo, anche perché il suo pancione comincia a vedersi. Melody e Corrado (l'avvocato) si avvicinano, complice una disavventura in cui è coinvolto un gatto bianco.

Madri

Azzurra e Lorenzo si trovano a dover risolvere l'antipatico caso di una bambina contesa da due madri. Mentre la suora pensa che Lorenzo voglia sostituirla con una nuova operatrice, il direttore della Casa del Sorriso si convince che Azzurra stia cercando di andare via. L'equivoco porta i due a scontrarsi ma anche ad avvicinarsi. Cristina esce con Fabio, il suo insegnante del corso di disegno, ma quando lui scopre che la ragazza è incinta, le cose si complicano. Cristina si rende conto che forse già c'è qualcuno disposto ad accettarla e a volerle bene per com'è. Nell'episodio facciamo infine la conoscenza di Edoardo, che fa il giardiniere e sembra avere un debole per Olly.

Allora tutti davanti al televisore, questa sera: su Rai 1 in prima serata arriva un'altra divertente e tenera puntata dell'ottava stagione di Che Dio ci aiuti!