Che Dio ci aiuti 8: stasera su Rai 1 comincia l'ottava stagione della serie con Francesca Chillemi. Ecco cosa accadrà

Anticipazioni TV

Questa sera, in prima serata su Rai 1, va in onda la prima puntata dell'ottava stagione di Che Dio ci aiuti, con Suor Azzurra che viene trasferita a Roma in una casa-famiglia. Protagonista della serie è Francesca Chillemi.

Questa sera, finalmente, torna Che Dio ci aiuti, la serie che per tanti anni ha visto protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela e che, dalla scorsa stagione, ha avuto come interprete principale Francesca Chillemi nel ruolo di Suor Azzurra.

Su Rai 1, in prima serata, va in onda stasera la prima puntata dell'ottava stagione, che non si svolge più ad Assisi, nel Convento degli Angeli Custodi, ma a Roma, dove Azzurra dovrà impegnarsi per non far chiudere La Casa del Sorriso, una casa-famiglia diretta da uno psichiatra, Lorenzo Riva, che ha da poco perso la moglie. Questo personaggio ha il volto di Giovanni Scifoni.

Che Dio ci aiuti 8 si divide in 10 serate, ciascuna di due episodi, e la regia è di Francesco Vicario. Nella serie, che è una produzione di Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, recitano anche Bianca Panconi (Melody), Ambrosia Caldarelli (Cristina Vanzini), Tommaso Donadoni (Pietro Riva), Ludovica Ciaschetti (Olly), Giulio Maria Corso (Avvocato Corrado Proietti) e Gaia Bella (Giulia Riva). Da segnalare anche la partecipazione straordinaria di Elena Sofia Ricci e di Valeria Fabrizi.

La parola chiave dell'ottava stagione di Che Dio ci aiuti è dunque novità. Arrivata a Roma con il furgone di Suor Angela, Suor Azzurra dovrà imparare a cavarsela da sola. Non sarà facile per le rapportarsi al dottor Riva, alle prese con un lutto difficile da elaborare e con due figli di cui occuparsi. Poi ci sono le ospiti della casa famiglia, ciascuna segnata da un passato doloroso. Suor Azzurra dovrà quindi rimboccarsi le maniche e contare solamente sulle proprie forze. A questo proposito leggiamo nelle note di regia della serie:

Anche in questa stagione Suor Azzurra affronta problemi che le paiono insormontabili. Ma questa volta i conflitti vengono dal confronto con il mondo esterno. Un mondo che, mai come adesso, ha bisogno di sentirsi dire: non avere paura, sei sempre nel cuore di qualcuno, sei sempre nella sua mente. È questo il tema della nuova stagione: abbiamo tutti bisogno di sapere che qualcuno si preoccupa per noi, che ci aspetta a casa, per cenare insieme, per condividere i pensieri della giornata, anche per rimproverarci.

Abbiamo tutti bisogno di sapere che c’è qualcuno che ci ama, sempre e comunque. Abbiamo tutti bisogno... Che Dio ci aiuti.

Che Dio ci aiuti 8: Anticipazioni della prima puntata

La prima puntata dell'ottava stagione di Che Dio ci aiuti si divide in due episodi: Un nuovo inizio e Libero Arbitrio.

Un nuovo inizio

Appena arrivata a Roma, Azzurra comincia a lavorare nella casa-famiglia La Casa del Sorriso, gestita da uno psichiatra, il Dottor Lorenzo Riva, che sembra non aver bisogno di alcun aiuto. L'uomo ha due figli, Pietro e Giulia, ed è molto chiuso in sé stesso perché ha perso la moglie da poco. Azzurra fa la conoscenza di due ragazze della casa-famiglia: l'ordinatissima Olly e la new entry Cristina, che non vede l'ora di fuggire via. Scoraggiata dall'atteggiamento rinunciatario del Dottor Riva, che sembra essersi rassegnato al fatto che La Casa del Sorriso verrà chiusa, Azzurra comincia a domandarsi se il suo posto sia veramente quello e quale utilità abbia la sua presenza a Roma.

Libero Arbitrio

Per Suor Azzurra la vita nella casa famiglia continua ad essere tutt'altro che facile. Inoltre la suora proprio non riesce a far sedere intorno allo stesso tavolo il direttore Lorenzo Riva, i suoi figli e le ragazze. Il caso di una ragazza di nome Alisia, che viene picchiata dal fidanzato violento Sandrino, sarà per Suor Azzurra un modo per distogliere Riva dai suoi crucci. Intanto Alisia dovrà farsi forza e denunciare Sandrino per poi trasferirsi nella Casa del Sorriso. Sarà in grado di farlo?

Appuntamento dunque stasera, in prima serata su Rai 1, con la prima puntata dell'ottava stagione di Che Dio ci aiuti. Non perdetela!