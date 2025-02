Che Dio ci aiuti 8: le interviste al cast della nuova stagione della serie con Francesca Chillemi in arrivo il 27 febbraio

Anticipazioni TV

In attesa della prima puntata dell'ottava stagione di Che Dio ci aiuti, vi facciamo vedere le interviste che abbiamo avuto il privilegio di fare al cast principale, composto prima di tutto da Francesca Chillemi e Giovanni Scifoni.

Ormai manca soltanto un giorno all'inizio dell'ottava stagione di Che Dio ci aiuti, una serie che continua ad appassionare moltissimi telespettatori. Giovedì 27 febbraio, in prima serata su Rai 1, potrete seguire le nuove peripezie di Suor Azzurra, che con il furgoncino ereditato da Suor Angela ha lasciato il Convento degli Angeli Custodi di Assisi per trasferirsi a Roma, dove dovrà adoperarsi per impedire la chiusura della casa-famiglia La Casa del Sorriso. È stata Suor Angela ad affidarle l'incarico, e Azzurra dovrà anche occuparsi delle ragazze che vivono nella casa-famiglia e lavorare a fianco del direttore dell'istituto nonché stimato psichiatra. Quest’ultimo personaggio, che si chiama Lorenzo Riva, è interpretato da Giovanni Scifoni, che abbiamo visto per esempio in DOC - Nelle tue mani. Azzurra, invece, ha il volto di Francesca Chillemi, a cui Elena Sofia Ricci ha ormai passato il testimone di protagonista.

Nella casa-famiglia La Casa del Sorriso Suor Azzurra incontra tre ragazze: Cristina (Ambrosia Caldarelli), sedicenne incinta, Olly (Ludovica Ciaschetti) - che ha perso il papà a sei anni e da quel momento ha sempre vissuto in casa-famiglia - e infine Melody (Bianca Panconi), che fugge da un compagno violento. Poi ci sono i figli di Lorenzo Riva: Pietro (Tommaso Donadoni) e Giulia (Gaia Bella). Suor Azzurra combinerà qualche disastro ma, forte della lezione di Suor Angela, aiuterà tutti quanti a riprendere in mano la propria vita.

Che Dio ci aiuti 8: le interviste al cast

Siamo stati sul set di Che Dio ci Aiuti 8 a Formello, in provincia di Roma. Abbiamo visitato La Casa del Sorriso curiosando nella stanza di Suor Azzurra e in quelle delle ragazze. Abbiamo visto la cucina con il lungo tavolo dove Suor Azzurra vorrebbe che si mangiasse tutti insieme e la cappella in cui si recherà più volte a pregare. Alla fine del nostro piccolo tour abbiamo avuto il piacere di intervistare il cast principale della serie, a cominciare da Francesca Chillemi e Giovanni Scifoni.