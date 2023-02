Che Dio ci aiuti 7, Stasera su Rai 1 la Settima Puntata: l'amore fa i capricci

Anticipazioni TV

Stasera su Rai 1 torna Che Dio ci aiuti 7: nella Settima puntata della Fiction con Francesca Chillemi le ragazze del Convento degli Angeli saranno sempre più deluse dall'amore, mentre Azzurra si rivelerà un aiuto prezioso per le persone in difficoltà.

Questa Sera, torna l'appuntamento del giovedì con la fiction italiana Che Dio ci aiuti, arrivata alla settima stagione. In Prima Serata, su Rai 1, andrà infatti in onda la Settima Puntata. Torneranno quindi la novizia Azzurra, la favolosa Suor Adele, la severa Suor Teresa, il goffo psichiatra Emiliano, il barista Ettore, il piccolo Elia e le ragazze che sono ospiti del Convento degli Angeli Custodi: Sara, Ludovica e Cate. Prodotta da Matilde e Luca Bernabei, Che Dio ci aiuti 7 è diretta da Francesco Vicario e Isabella Leoni.

Che Dio ci aiuti 7: dove eravamo rimasti?

Sempre più convinta che Emiliano e Sara possano essere la famiglia ideale per Elia, Azzurra li ha costretti a stare chiusi nell'appartamento di Emiliano per due giorni, inventando una clamorosa bugia. La sua macchinazione si è rivelata un successo e i due si sono finalmente baciati. Il loro idillio, però, è stato interrotto dall'arrivo dei genitori di Emiliano e di suo fratello Seba. Snob e rompiscatole, il padre e la madre di Emiliano hanno visto di buon occhio Sara e hanno chiesto al figlio di proseguire la sua carriera a Milano. Emiliano ha risposto che ci avrebbe pensato e poi ha ribadito che tra lui e Sara non c'era niente. Sara ha sentito le sue parole e ha accettato l'invito a uscire di Seba. Emiliano li ha visti baciarsi e, come se non bastasse, per una svista di Sara, Elia ha rischiato lo shock anafilattico perché ha mangiato delle mandorle, frutta secca a cui è allergico.

Ludovica ha accettato di uscire con Ettore e lui l'ha portata a cena dai suoi genitori. Felice per la bella serata, Ludovica ha detto: "Ti amo" al barista e lui è scomparso. Cate, intanto, ce l'ha messa tutta per farsi invitare da Giuseppe a prendere un drink, ma ogni suo tentativo si è rivelato infruttuoso. Nel frattempo Suor Adele, terrorizzata dall'intervento al cuore, ha fatto preoccupare Azzurra, ma il coraggio di una ragazza cieca ha contagiato la religiosa, che ha trovato la forza per non cancellare l'operazione.

Che Dio ci aiuti 7: Anticipazioni della Settima Puntata

Episodio 13 - Fratelli e sorelle

Dopo quanto è accaduto in occasione della visita dei genitori di Emiliano e di suo fratello Seba, Emiliano e Sara si sono allontanati e l'atmosfera è piuttosto tesa. A niente valgono i tentativi di Azzurra di farli riavvicinare, e quindi l'unica soluzione è che restino solamente amici. Anche la vita sentimentale di Ludovica e Cate è piuttosto deludente, e così le ragazze decidono di servirsi di una app di dating per trovare un fidanzato. L'esperimento non riesce. Nel frattempo Emiliano rischia di essere licenziato dopo essere stato accusato di aver compromesso l'esito di un trial farmacologico. Azzurra corre in aiuto dello psichiatra.

Episodio 14 - Il mio angelo

Suor Teresa comunica ad Azzurra che entro 48 ore contatterà l'assistente sociale in modo che trovi una nuova famiglia per Elia, mentre Emiliano si comporta in maniera bizzarra, tanto che gli ospiti del Convento degli Angeli Custodi cominciano a sospettare che l'uomo nasconda una ragazza. Ovviamente Sara non è contenta. Le ragazze cercano di insegnare a Elia come dovrà comportarsi, una volta cresciuto, con le donne, e Cate indaga, insieme ad Azzurra, su Ettore, che frequenta una misteriosa ragazza.

Che Dio ci aiuti 7 vi aspetta dunque, con la Settima Puntata, su Rai 1 in Prima Serata. Non perdete le disavventure che hanno come sfondo il Convento degli Angeli di Assisi. Fra piani geniali, balletti del cuore e segreti che vengono a galla, ne vedrete delle belle.

Del cast della fiction fanno parte Francesca Chillemi, Pierpaolo Spollon, Valeria Fabrizi, Fiorenza Pieri, Federica Pagliaroli, Emma Valenti, Ileana D’Ambra, Filippo De Carli, Valerio di Domenicantonio.