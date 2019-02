Che Dio ci aiuti 5: Stasera la puntata con Benji & Fede

Questa sera su Rai 1, giovedì 28 febbraio 2019, va in onda il settimo appuntamento di Che Dio ci aiuti 5, la quinta stagione della fiction che vede protagonista Elena Sofia Ricci nei panni dell'alternativa Suor Angela. Oltre alla Ricci, il cast è formato da Francesca Chillemi, Valeria Fabrizi​, Gianmarco Saurino, Raniero Monaco Di Lapio, Laura Adriani, Simonetta Colombu, Laura Glavan e Cristiano Caccamo. Nella puntata di stasera avremo due new entry (o sarebbe meglio dire tre): i primi sono Benji & Fede, il duo pop idolo dei teenagers prenderà parte per la prima volta a una fiction con un breve cameo nel secondo episodio della settima puntata.





La seconda novità riguarda il ritorno di un personaggio, quello di Teodora, la madre delle gemelline, partita per l'America a inizio stagione, interpretata da Ilaria Spada.



Scopriamo insieme le anticipazioni dei due episodi di stasera di Che Dio ci aiuti 5, intitolati rispettivamente: Battiti e Da grande.

Trama Primo Episodio: Pietro e Suor Angela proveranno a salvare una giovane che non dà molto valore alla sua vita, mettendola in gioco. Per aiutare Valentina ad affrontare una cena con Alessio, Ginevra si finge fidanzata con Nico per organizzare così un appuntamento a quattro con la coppia. Dopo essersi spinto fin troppo oltre nei confronti di Azzurra, Athos decide di farle una sorpresa. Quando la ragazza lo scopre, si dice non ancora pronta alle sorprese di quel tipo.

Trama Secondo Episodio: Teodora, madre di Daniela e Silvia, torna dall'America e porta scompiglio nel convento. La donna, però, ha anche una notizia molto sconvolgente per Gabriele. Essendo Maria assente dal convitto religioso, Ginevra e Nico si ritrovano a trascorrere molto tempo insieme, forse più di quanto dovrebbero. Nel frattempo Valentina è decisa ad aiutare Eugenia a realizzare il suo sogno: incontrare i suoi idoli, il duo pop Benji & Fede. Athos ha dimenticato la sua carta di credito in convento e Azzurra chiede aiuto a Suor Costanza per resistere alla tentazione di usarla e dare sfogo alla sua ossessione per la moda.

Non perdete la settima puntata di stasera con Che Dio ci aiuti 5, in onda su Rai 1 dalle 21.25.