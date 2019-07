Carlo Vanzina, un anno dopo: l'omaggio di Sky Cinema

Anticipazioni TV

In occasione del primo anniversario della scomparsa, una programmazione dedicata all'indimenticato regista e una puntata speciale di "100X100 Cinema"

Un anno fa, l'8 luglio 2018, ci lasciava Carlo Vanzina, uno dei registi più amati dal pubblico che, "con i suoi film, ha regalato allegria, umorismo e uno sguardo affettuoso per capire il nostro Paese", usando le parole con cui la sua famiglia ne ha annunciato la scomparsa.



Per ricordare il popolare regista, nonché sceneggiatore e produttore cinematografico, nel giorno del primo anniversario Sky Cinema rende OMAGGIO A CARLO VANZINA con una programmazione dedicata su Sky Cinema Collection (canale 303 di Sky) in onda lunedì 8 luglio dalle 12.40 con una maratona di alcuni suoi film e, alle 21.00 (in contemporanea con Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due) con una puntata speciale di “100x100 Cinema”, interamente dedicata a Vanzina con i ricordi di alcuni compagni di vita e di set, tra gli altri Carlo Verdone, Anna Foglietta, Rocco Papaleo.



La maratona di film includerà MA TU DI CHE SEGNO 6?, diretto da Neri Parenti e sceneggiato insieme a Carlo ed Enrico Vanzina, in cui si intrecciano le ossessioni astrali di un gruppo di personaggi capitanati da Massimo Boldi, Gigi Proietti e Vincenzo Salemme; la commedia degli equivoci BANZAI in cui Paolo Villaggio finisce per sbaglio a Bangkok e si ritrova inseguito da un clan di malviventi; l'elogio di Vanzina al mondo femminile in QUELLO CHE LE RAGAZZE NON DICONO con Martina Colombari; lo spassoso I FICHISSIMI, ambientato nella periferia milanese con Jerry Calà e Diego Abatantuono; le divertenti vicende di una banda di criminali ne I MITICI - COLPO GOBBO A MILANO con Claudio Amendola, Ricky Memphis e Monica Bellucci; in prima serata, alle 21.15, la commedia ambientata nella Versilia degli anni ’60, SAPORE DI MARE, con Jerry Calà, Christian De Sica e Virna Lisi; a seguire l’ultimo film diretto da Vanzina CACCIA AL TESORO con Vincenzo Salemme alle prese con il furto del gioiello di San Gennaro.



L’omaggio fa parte del ciclo RISATE ALL’ITALIANA, in onda su Sky Cinema Collection da sabato 6 a venerdì 19 luglio: una collezione di oltre 60 titoli con le migliori commedie “made in Italy” e i protagonisti di casa nostra che ci hanno regalato indimenticabili momenti di svago e divertimento, disponibile anche su Sky On Demand, in mobilità su Sky Go e in streaming su NOW TV.

A ricordare Carlo Vanzina, nel video qui sotto, è Enrico Brignano, più volte diretto dal regista romano.