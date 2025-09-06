TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | Camilleri 100: stasera su Rai1, il documentario evento che celebra il Maestro nel centenario della nascita
Anticipazioni TV

Camilleri 100: stasera su Rai1, il documentario evento che celebra il Maestro nel centenario della nascita

Anita Nurzia

Oggi, sabato 6 settembre 2025, in prima serata su Rai1, in onda il documentario che racconta la vita e le opere di Andrea Camilleri

Camilleri 100: stasera su Rai1, il documentario evento che celebra il Maestro nel centenario della nascita

Stasera, sabato 6 settembre alle 21.30 su Rai 1, va in onda un appuntamento speciale: “Camilleri 100”, il documentario che celebra Andrea Camilleri nel centenario della sua nascita. Una produzione firmata Rai Documentari e Quoiat Films, con il prezioso contributo delle Teche Rai, diretta da Francesco Zippel. L’opera, presentata in anteprima il 5 settembre al Teatro Greco di Taormina, è un viaggio intimo e al tempo stesso universale nella vita e nell’eredità culturale di uno dei più grandi narratori italiani.

Camilleri 100, il documentario che celebra Andrea Camilleri nel centenario della sua nascita

Andrea Camilleri, amatissimo in tutto il mondo per il personaggio del commissario Montalbano e per la sua scrittura intrisa di sicilianità, non è stato soltanto un autore di best-seller. È stato uomo di teatro, regista, sceneggiatore, intellettuale capace di parlare al popolo e alle élite, custode di una lingua ibrida e inconfondibile che ha segnato un’epoca letteraria. Il documentario prova a restituire tutta la complessità e la ricchezza di questa figura, alternando immagini d’archivio, interviste, testimonianze di amici, colleghi e attori che hanno condiviso con lui un pezzo di strada.

Il racconto non si limita all’Andrea Camilleri scrittore, ma si apre all’uomo: al giovane siciliano che lascia la sua Porto Empedocle, al regista televisivo che in Rai ha diretto sceneggiati e trasmissioni, al drammaturgo che non ha mai smesso di amare il palcoscenico. Fino alla consacrazione come autore, arrivata relativamente tardi nella sua vita, ma che lo ha reso un simbolo popolare e letterario al tempo stesso.

Uno spazio speciale è dedicato ovviamente a Montalbano, il commissario nato quasi per caso ma destinato a entrare nella storia della narrativa e della televisione italiana. La sua fortuna è stata anche quella di aver trovato un interprete come Luca Zingaretti, che nel documentario ricorda l’incontro con l’autore e l’emozione di dare corpo e voce a un personaggio già amato sulla carta.

Accanto a lui tanti altri nomi si alternano nel racconto: Giancarlo De Cataldo, Maurizio De Giovanni, Fiorello, Fabrizio Gifuni, Michele Riondino e molti altri ancora, che hanno voluto lasciare un ricordo personale, un pensiero, un aneddoto legato al Maestro.

Un ritratto avvincente che promette di emozionare, commuovere e far sorridere, proprio come sapeva fare lui.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
La forza di una donna: Chi è Caner Cindoruk? Tutto sull'affascinante Sarp della Soap Turca
anticipazioni TV La forza di una donna: Chi è Caner Cindoruk? Tutto sull'affascinante Sarp della Soap Turca
Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza in crisi? Interviene l'ex dama e svela come stanno le cose
news VIP Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza in crisi? Interviene l'ex dama e svela come stanno le cose
Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Fulvio inganna la figlia Caterina
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Fulvio inganna la figlia Caterina
Amici, i Cantanti dell'ultima edizione riportano risultati deludenti: i loro dischi sono flop
news VIP Amici, i Cantanti dell'ultima edizione riportano risultati deludenti: i loro dischi sono flop
La Promessa Anticipazioni Spagnole: Pia lascia Don Ricardo!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni Spagnole: Pia lascia Don Ricardo!
Ballando con le Stelle: Chi è Nancy Brilli? Età, Marito, Figlio. Tutto sulla Concorrente del Varietà di Rai1
anticipazioni TV Ballando con le Stelle: Chi è Nancy Brilli? Età, Marito, Figlio. Tutto sulla Concorrente del Varietà di Rai1
Forbidden Fruit, Anticipazioni e Trame Turche: Yildiz abortisce, ma non lo rivela ad Halit!
anticipazioni TV Forbidden Fruit, Anticipazioni e Trame Turche: Yildiz abortisce, ma non lo rivela ad Halit!
Un Posto al Sole Anticipazioni: Tra Gianluca e Nunzio voleranno scintille al Vulcano. Ecco cosa succederà
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni: Tra Gianluca e Nunzio voleranno scintille al Vulcano. Ecco cosa succederà
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV