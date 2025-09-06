Camilleri 100: stasera su Rai1, il documentario evento che celebra il Maestro nel centenario della nascita

Anticipazioni TV

Stasera, sabato 6 settembre alle 21.30 su Rai 1, va in onda un appuntamento speciale: “Camilleri 100”, il documentario che celebra Andrea Camilleri nel centenario della sua nascita. Una produzione firmata Rai Documentari e Quoiat Films, con il prezioso contributo delle Teche Rai, diretta da Francesco Zippel. L’opera, presentata in anteprima il 5 settembre al Teatro Greco di Taormina, è un viaggio intimo e al tempo stesso universale nella vita e nell’eredità culturale di uno dei più grandi narratori italiani.

Andrea Camilleri, amatissimo in tutto il mondo per il personaggio del commissario Montalbano e per la sua scrittura intrisa di sicilianità, non è stato soltanto un autore di best-seller. È stato uomo di teatro, regista, sceneggiatore, intellettuale capace di parlare al popolo e alle élite, custode di una lingua ibrida e inconfondibile che ha segnato un’epoca letteraria. Il documentario prova a restituire tutta la complessità e la ricchezza di questa figura, alternando immagini d’archivio, interviste, testimonianze di amici, colleghi e attori che hanno condiviso con lui un pezzo di strada.

Il racconto non si limita all’Andrea Camilleri scrittore, ma si apre all’uomo: al giovane siciliano che lascia la sua Porto Empedocle, al regista televisivo che in Rai ha diretto sceneggiati e trasmissioni, al drammaturgo che non ha mai smesso di amare il palcoscenico. Fino alla consacrazione come autore, arrivata relativamente tardi nella sua vita, ma che lo ha reso un simbolo popolare e letterario al tempo stesso.

Uno spazio speciale è dedicato ovviamente a Montalbano, il commissario nato quasi per caso ma destinato a entrare nella storia della narrativa e della televisione italiana. La sua fortuna è stata anche quella di aver trovato un interprete come Luca Zingaretti, che nel documentario ricorda l’incontro con l’autore e l’emozione di dare corpo e voce a un personaggio già amato sulla carta.

Accanto a lui tanti altri nomi si alternano nel racconto: Giancarlo De Cataldo, Maurizio De Giovanni, Fiorello, Fabrizio Gifuni, Michele Riondino e molti altri ancora, che hanno voluto lasciare un ricordo personale, un pensiero, un aneddoto legato al Maestro.

Un ritratto avvincente che promette di emozionare, commuovere e far sorridere, proprio come sapeva fare lui.