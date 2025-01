C'è Posta per Te: le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata, in onda stasera su Canale 5

Anticipazioni TV

Stasera, sabato 18 gennaio 2025, in prima serata su Canale 5 tornano le emozionanti storie di C'è Posta per Te, il people show condotto da Maria De Filippi. Tra gli ospiti in studio Stefano De Martino e Matteo Berrettini.

Dopo l’eccellente esordio di sabato scorso, stasera in prima serata su Canale 5 Maria De Filippi condurrà la seconda puntata della nuova edizione di C’è posta per te. Ospiti in studio, per due incredibili regali, l'amatissimo conduttore televisivo Stefano De Martino e il campione di tennis Matteo Berrettini.

C'è posta per te: ospiti e anticipazioni della seconda puntata

Stasera, sabato 18 gennaio 2025, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata di C'è Posta per Te, il fortunato people show dei sentimenti giunto alla sua ventottesima edizione. A narrare le vicende con delicatezza, rispetto e amorevolezza l’insostituibile conduttrice e ideatrice di questo format Maria De Filippi, sempre capace di instaurare un’empatia unica con i protagonisti e con il pubblico. Non mancheranno anche quest'anno indimenticabili sorprese e incontri inaspettati con i grandi amori del passato.

Un vero e proprio successo internazionale. Il format originale della trasmissione di Canale 5, capace di raccontare l’animo umano con profondità e leggerezza, è stato infatti esportato in oltre 24 nazioni tra cui: Spagna, Francia, Grecia, Germania, Portogallo, Libano, Turchia, Marocco, Tunisia, Argentina, Perù, Venezuela, Romania, Bulgaria, Belgio, Canada e USA. Ospiti in studio stasera per due incredibili ed emozionanti regali ci saranno l'amatissimo conduttore Stefano De Martino e il campione sportivo Matteo Berrettini.

A consegnare l’invito per partecipare al programma quattro postini: Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo, che in sella alle loro biciclette, affiancati dallo staff di redazione e produzione del people show di Canale 5, hanno l’importante compito di cercare i destinatari delle lettere.

L'appuntamento con C'è Posta per Te è per stasera, sabato 18 gennaio, a partire dalle 21.20 su Canale 5. Non mancate!

